Basket femminile, gli Stati Uniti soffrono ma la spuntano contro la Francia nella finale per l’oro alle Olimpiadi

Gli Stati Uniti tremano ma riescono a spuntarla contro la Francia nella finale per l’oro del torneo di basket femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024! Le americane soffrono per tutta la partita la difesa fisica delle padrone di casa, vincendo per 66-67 al termine di una sfida equilibrata dalla palla a due fino alla sirena conclusiva. Per le statunitensi è l’ottavo oro olimpico consecutivo, con la striscia di imbattibilità a Cinque Cerchi che sale addirittura a 61 partite (l’ultimo ko risale alla semifinale a Barcellona 1992).

A’ja Wilson si prende la copertina con una prestazione monstre da 21 punti e 13 rimbalzi, con 12 punti equamente divisi tra Kahleah Copper e Kelsey Plum. Alla Francia non bastano i 19 punti di una mai doma Gabby Williams, con 9 punti di Valeriane Ayayi e di Marine Johannes.

Breanna Stewart sblocca il punteggio (0-2), con Wilson che appoggia in transizione (0-4). Williams spara la tripla che fa esultare la Bercy Arena (3-4), pareggiando i conti poco dopo (5-5). Le difese sono ben schierate e difatti il punteggio non decolla, con gli Stati Uniti che prendono un piccolo margine dalla lunetta con Wilson e Plum (5-10). Johannes appoggia per il -3 (7-10), con quattro punti in fila di Gryner che valgono il 9-15 dopo 10’.

Nel secondo quarto gli Stati Uniti provano a dare un piccolo strappo accarezzando la doppia cifra con Copper (9-17), con la Francia che si rifà sotto grazie a Chery e Lacan (13-17). G. Williams è perfetta dall’arco per il -1 (16-17), ma Young riporta le americane a +3 (16-19). Ancora Chery per il -1 (18-19), ma le campionesse in carica si riprendono un possesso pieno di vantaggio con Wilson (20-23). Fauthoux da lontanissimo impatta nel punteggio (23-23): esplode la Bercy Arena, time-out immediato USA. Salon piazza il canestro del sorpasso (25-23), ma Collier impatta nel punteggio prima dell’intervallo lungo (25-25).

Nella ripresa Ayayi riporta la Francia avanti (27-25), con Fauthoux che alza la parabola ‘imitando’ Steph Curry dall’arco (30-25): parziale micidiale delle padrone di casa, con le stelle americane che subiscono la bomba di Ayai per il +8 e chiamato time-out (33-25). 2/2 per Badian a cronometro fermo e +10 (35-25), ma Plum sblocca gli Stati Uniti dall’angolo (35-28). Le americane si riportano a -2 con Wilson in contropiede e la tripla di Plum (35-33) a metà parziale. La Francia reagisce e torna a +5 con Lacan (40-35), con il 2/2 in lunetta di A’ja Wilson che valgono il -3 (40-37). La numero 9 cancella Lacan con la stoppata, con gli Stati Uniti che mettono nuovamente il naso avanti grazie a Collier e Ionescu (40-43). Johannes pareggia i conti dall’arco (43-43), ma due liberi di A’ja Wilson riportano gli USA a +2 all’ultima pausa breve del match (43-45).

Nel quarto conclusivo Badiane impatta ancora (45-45), con la partita tutt’altro che decisa e che rimane in perfetto equilibrio. Copper fa 2/2 a cronometro fermo per il nuovo vantaggio americano (45-47), con Badiane che replica allo stesso modo (47-47). Wilson in fadeaway per il +2 USA (47-49), con Ayayi che pareggia (49-49). Badiane usa perfettamente il perno per il sorpasso Francia (51-49), con la sfida che rimane ancora in bilico con le segnature in lunetta entrambe le squadre (53-53). Botta e risposta tra Copper e Williams (55-55), con Stewart che rimette la freccia con un libero (55-56). Wilson va a bersaglio con l’ausilio del ferro (55-58), con Gabby Williams che tiene la Francia a contatto (59-60). Copper attacca benissimo il ferro (59-62), con A’ja Wilson che fa 1/2 ai liberi (59-63) a -17” dal termine di una partita equilibratissima. 2/2 per Plum in lunetta (61-65), ma Gabby Williams tiene in vita la Francia da tre (64-65). 2/2 anche per Kahley Cooper (64-67), con il tiro della disperazione di Gabby Williams che è da due avendo pestato la linea: si ferma qui il sogno della Francia, con gli Stati Uniti che vincono per 66-67 e non senza soffrire si mettono l’oro olimpico al collo nella finale che chiudeva il programma di Parigi 2024!