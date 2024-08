Calcio, i convocati dell’Italia per la Nations League: torna Tonali, novità Okoli, assente Barella

A due mesi di distanza dai fallimentari Europei, chiusi con la roboante sconfitta contro la Svizzera agli ottavi di finale, l’Italia torna in scena per disputare due incontri validi per la fase a gironi della Nations League 2024-2025. La nostra Nazionale di calcio affronterà la Francia al Parco dei Principi di Parigi nella giornata di venerdì 6 settembre e Israele alla Bozsik Arena di Budapest nella giornata di lunedì 9 settembre. Si tratta di due incontri fondamentali in ottica qualificazione alla fase a eliminazione diretta riservata alle prime due classificate del raggruppamento, ma bisognerà anche evitare il rischio retrocessione.

Spicca la presenza di due volti nuovi: il difensore Caleb Okoli (in forza al Leicester) e il centrocampista Marco Brescianini (Atalanta). Ritornano in gruppo il centrocampista Sandro Tonali, che ha finito di scontare la squalifica per scommesse, e l’attaccante Moise Kean, assente dal novembre 2023. Va segnalata l’assenza del centrocampista Nicolò Barella, ma era già stata concordata da tempo: l’uomo dell’Inter si deve sottoporre a un intervento di carattere otorino causato da problemi di sinusite.

Tra gli attaccanti figurano anche Giacomo Raspadori, Mateo Retegui e Mattia Zaccagni. A centrocampo presenti anche Nicolò Fagioli, Davide Frattesi, Lorenzo Pellegrini, Samuele Ricci. In difesa sono stati convocati anche Alessandro Bastoni, Raoul Bellanova, Alessandro Buongiorno, Riccardo Calafiori, Andrea Cambiaso, Giovanni Di Lorenzo, Federico Dimarco, Federico Gatti, Destiny Udogie. Il portiere titolare resta Gigi Donnarumma, alle sue spalle Alex Meret e Guglielmo Vicario.

CONVOCATI ITALIA NATIONS LEAGUE

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Caleb Okoli (Leicester), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Marco Brescianini (Atalanta), Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).