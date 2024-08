Calcio femminile, Spagna e Germania vincono ai rigori nei quarti delle Olimpiadi

Si è completato da poco il programma dei quarti di finale del torneo di calcio femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024, con le quattro squadre uscite vincitrici dai confronti che andranno a sfidarsi in semifinale con vista sul podio olimpico: andiamo a fare quindi un breve riepilogo.

Gli Stati Uniti battono il Giappone (1-0) solo nei tempi supplementari grazie ad un gol di Rodman nei minuti di recupero del primo ‘overtime’ (105’+2) quando i 90’ regolamentari si erano conclusi di fatto con uno 0-0 dove nessuna delle due squadre era riuscita a sbloccare il risultato. Le nipponiche hanno poi cercato di pareggiare i conti nel secondo supplementare senza però riuscirci, cedendo così alle americane.

Passa il turno anche la Spagna non senza fatica contro la Colombia: alle Furie Rosse, infatti, sono serviti i calci di rigore dopo che la sfida era terminata sul 2-2 al termine dei 120’. Ramirez porta in vantaggio le colombiane al 12’, con Santos che raddoppia poco dopo l’inizio della ripresa (0-2). La Spagna è spalle al muro ma trova la forza prima per accorciare con Hermoso al 79’ (1-2) e poi per pareggiare i conti con Paredes al 97’ (2-2). Dopo i 30’ supplementari il risultato non cambia: si va quindi ai rigori, dove Usme e Salazar falliscono mentre tra le spagnole nessun errore che gli consegna il pass per la semifinale dove incrocerà il Brasile.

Stesso esito anche per la partita tra Canada e Germania, in un match inchiodato sullo 0-0 nonostante i tentativi di entrambe le contendenti di ribaltare l’inerzia a proprio favore. Alla ‘lotteria’ dei calci dagli 11 metri il Canada sbaglia con Lawrence e Leon, con nel mezzo l’errore dal dischetto di Lohmann che però non influisce poi il risultato che sancisce la vittoria tedesca per 0-1 con la Nazionale teutonica che affronta in semifinale gli Stati Uniti.

Nella partita che chiudeva il quadro dei quarti di finale il Brasile sorprende la Francia padrona di casa per 0-1. Le transalpine sbagliano un rigore nel primo tempo con Karchaoui (16’), con il Brasile che riesce a passare in vantaggio all’82’ grazie al sigillo di Gabi Portilho. Nel finale nonostante gli oltre 15’ di recupero concessi dall’arbitro – praticamente un tempo supplementare – la Francia non riesce ad impattare nel punteggio per portare la sfida ai supplementari, con le verde-oro che volano in semifinale dove se la vedranno contro la Spagna.