Calcio femminile, USA d’oro per la quinta volta nella loro storia alle Olimpiadi. Piegato il Brasile 1-0

Il Parco dei Principi di Parigi ha emesso il proprio verdetto: gli Stati Uniti sono oro olimpico nel torneo di calcio femminile. La compagine nordamericana ha piegato nella Finale per il metallo più pregiato il Brasile con lo score di 1-0 grazie alla marcatura siglata da Mallory Swanson al 57′. Una vittoria di concretezza e pragmatismo per la formazione allenata da Emma Hayes.

Le sudamericane, infatti, hanno creato non poche difficoltà nel primo tempo, ma hanno peccato di pragmatismo negli ultimi 20 metri. Brave le statunitensi a gestire il momento difficile e a salire di livello nella ripresa, rischiando solo in una circostanza nei minuti di recupero su Adriana, dove Naeher è stata superlativa. Per la quinta volta nella loro storia gli USA si mettono al collo l’oro, mentre prosegue la maledizione delle verdeoro, sconfitte ancora una volta nel momento di concludere.

Nel primo tempo il Brasile tiene il pallino del gioco in mano. Le ragazze allenate da Ribas Elias sviluppano le loro azioni sulle fasce laterali, grazie alle iniziative di Ludmila e di Gabi Portilho. Sono proprio queste due a far tremare più volte la retroguardia statunitense: al 15′ grandissima invenzione della giocatrice dell’Atletico Madrid, che salta in maniera netta Girma e infila Naeher con una potente conclusione sotto la traversa. L’azione però è viziata dalla posizione di fuorigioco della n.14 verdeoro. A metà della prima frazione gli USA si fanno pericolosi con un’azione quasi in stile coast-to-coast di Swanson, ma Lorena si fa trovare pronta. Negli ultimi scampoli del primo parziale, altro cross dall’out destro e Gabi si coordina e conclude al volo verso la porta avversaria, ma il portiere americano risponde presente.

Nel secondo tempo il Brasile perde mordente e si allunga in campo. Le giocatrici statunitensi si rendono conto di ciò e alcune effettive salgono in cattedra. In particolare il riferimento è al centrale difensivo Albert e alle attaccanti Swanson e Smith. Su una palla riconquistata in mezzo al campo, la ripartenza veloce degli States si tramuta in marcatura con la citata Swanson che al 57′ gonfia la rete. Le verdeoro tentano una reazione, ma c’è poca lucidità e le americane coprono bene gli spazi. Oltre 10′ di recupero nei quali la compagine brasiliana confeziona una grande occasione, ma è bravissima l’estremo difensore americano a dire di no ad Adriana. Gli Stati Uniti sono ancora oro olimpico.