Brasile-USA oggi in tv, finale calcio femminile Olimpiadi 2024: programma, canale, streaming, formazioni

Oggi, sabato 10 agosto, ultimo atto del torneo olimpico di calcio femminile. Al Parco dei Principi di Parigi, una sfida particolarmente attesa tra due squadre che da sempre caratterizzano il panorama internazionale. Saranno Brasile e Stati Uniti a confrontarsi per la conquista della medaglia d’oro, con la perdente che si prenderà l’argento, dopo che ieri la Germania ha piegato la Spagna nel match che metteva in palio il bronzo.

Le sudamericane vanno a caccia della prima affermazione totale a Cinque Cerchi. Una sorta di maledizione che le verdeoro vorranno spezzare, nella consapevolezza di trovarsi al cospetto della formazione più forte del mondo per tradizione e vittorie in ambito femminile. Le americane, infatti, aspirano al quinto successo olimpico da quando questa disciplina fa parte del programma olimpico.

Da questo punto di vista, il Brasile vorrà rifarsi dopo le sconfitte subìte in Finale nel 2004 e nel 2008 contro gli States, forte delle vittorie in questo torneo, come il perentorio 4-2 inflitto alle iberiche, campionesse del mondo in carica. Gabi Portilho e Jheniffer le osservate speciali.

BRASILE-USA FINALE CALCIO FEMMINILE OLIMPIADI 2024

Sabato 10 agosto

Ore 17.00 Brasile vs USA al Parco dei Principi di Parigi

PROGRAMMA CALCIO FEMMINILE OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE-USA

Brasile (3-4-3): Lorena, Thais, Lauren Leal, Tarciane; Ludmila, Angelina, Yaya, Yasmin; Priscila, Gabi Portilho, Jheniffer. Ct: Ribas Elias.

USA (3-4-3): Naeher, Fox, Girma, Davidson; Rodman, Horan, Coffey, Dunn; Swanson, Smith, Lavelle. Ct: Hayes.