Calcio femminile, Germania di bronzo nel torneo olimpico. Spagna piegata di misura

Il primo verdetto del rettangolo verde del torneo femminile di calcio è arrivato. La Germania ha conquistato la medaglia di bronzo, piegando per 1-0 le campionesse del mondo della Spagna. Non semplice per entrambe ricaricare le pile dopo la delusione dell’uscita di scena in semifinale e, in questo contesto, le teutoniche si sono rivelate più decise delle spagnole.

Una partita molto equilibrata tra due modi di intendere il gioco diversi: la fisicità e la capacità di giocare in verticale delle tedesche il fraseggio delle Furie Rosse. Iberiche di sicuro più pericolose nella prima frazione di gioco, cercando di aggirare l’organizzata retroguardia della Germania. Tuttavia, è venuta meno la qualità realizzativa.

Nella ripresa lo spartito è stato il medesimo, con le spagnole a cercare di mettere pressione alle rivali, ma le teutoniche hanno saputo smorzare il possesso palla delle rivali. Un atteggiamento che, alla fine della fiera, ha piegato le velleità delle iberiche con la marcatura al 65′ di Giulia Gwinn, che ha dato un connotato chiaro alla partita.

Ci hanno provato le ragazze della Roja a ribaltare il tutto, ma il fortino tedesco ha tenuto botta alle offensive e il bronzo è stata la logica conseguenza. Un prova di grande consistenza per la Germania in questi Giochi in Francia.