Calcio femminile: la Roma pareggia in extremis contro la Lazio nel primo venerdì di Serie A

Un derby è sempre un derby. Anche alla prima giornata di Campionato. La Roma riacciuffa in extremis la Lazio nel primo grande big match della Serie A 2024-2025 di calcio femminile, evitando così quella sconfitta dai contorni clamorosi che si era palesata fino ai minuti di recupero.

La compagine biancoceleste, tornata nella massima serie dopo aver vinto l’anno scorso la Serie B, si è resa comunque artefice di una partita di alto profilo, affrontata a viso aperto con delle Campionesse d’Italia che hanno fatto sentire subito la loro mano pesante. Al 12’ infatti Giacinti insacca il pallone in rete, concretizzando così un corner direzionato sul primo palo. Una rete che scaccia la grande paura palesatasi due minuti prima con la traversa colpita da Goldoni sempre da sviluppo di calcio d’angolo.

Il ritmo si mantiene alto, con occasioni da una parte e dell’altra, fino a che al 44′ Le Bihan riporta il derby agli equilibri iniziali, concretizzando un pallone sulla profondità servito da Oliviero scaturito da un errore della retroguardia. Il ribaltone si completa invece nella ripresa, precisamente al 58’, per merito di Castiello che, su assist di Oliviero, non perdona in contropiede.

Ma la forza delle detentrici del titolo emerge proprio nel momento di massima pressione. Così, dopo 120 secondi di extra time, Elena Linari fa partire un grande bolide della distanza che non perdona il portiere avversario andandosi a mettere all’incrocio dei pali, perfetta conclusione di un incontro divertente ed imprevedibile.

Vittoria poi per la Fiorentina che, tra le mura amiche, ha superato per 1-0 il Napoli. Un match ben controllato dalle toscane, apparse più aggressive malgrado il risultato sbloccato solo nel secondo tempo, nello specifico al giro di orologio numero 67’ grazie a un pregevole tiro rasoterra di Bredgaard che sfiora il pallo superando così Bacic.