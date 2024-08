Beach volley, Simone Di Tommaso non è più allenatore di Nicolai/Cottafava. Quale futuro per gli azzurri?

Nessuna sorpresa, nessun fulmine a ciel sereno. Simone Di Tommaso, come ampiamente previsto, lascia la guida tecnica della coppia di punta del beach volley azzurro, composta da Paolo Nicolai e Samuele Cottafava, e siederà sulla panchina di Pineto in Serie A2, tornando alla pallavolo indoor, che è stata parte importante della sua carriera.

Nella nota emessa oggi dalla FIPAV si legge: “La FIPAV ringrazia Simone per l’importante lavoro svolto all’interno del settore squadre nazionali di beach volley, e in particolare per i positivi risultati ottenuti dalla coppia Nicolai-Cottafava, reduce dalla partecipazione ai Giochi di Parigi 2024 e dal quarto posto agli ultimi Campionati Europei. La Federazione Italiana Pallavolo saluta Di Tommaso, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo di carriera“.

Nicolai e Cottafava chiuderanno questa parte della stagione partecipando da giovedì all’Elite 16 di Amburgo e l’impressione è che, almeno per la prossima stagione, la coppia proseguirà il suo percorso in vista dei Mondiali che si disputeranno ad Adelaide, in Australia, a metà novembre.

L’evento australiano potrebbe segnare il confine per il binomio italiano con Nicolai che avrà un anno di tempo per decidere se proseguire la sua attività di giocatore fino a Los Angeles oppure dedicarsi ad altro, che potrebbe essere la carriera da allenatore. Nel frattempo serve un allenatore per la coppia italiana e l’impressione è che la scelta verrà fatta abbastanza a breve. Al momento nessuna indiscrezione, se non che la coppia dovrebbe continuare a far base a Pescara.