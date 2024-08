Beach volley, riscatto Gottardi/Menegatti all’Europeo in Olanda, Nicolai/Cottafava debutto ok, Bianchin/Scampoli eliminate

Tanti sorrisi e qualche risultato negativo per l’Italia del beach volley impegnata in Olanda per il Campionato Europeo. Gottardi/Menegatti con due vittorie hanno vinto il girone e sono già agli ottavi di finale, Orsi Toth/Bianchi, superate in classifica dalle connazionali che avevano battuto ieri, dovranno passare dai sedicesimi di finale, mentre Bianchin/Scampoli, con tre sconfitte, sono eliminate. In campo maschile esordio positivo per Nicolai/Cottafava e Marchetto/Windisch, sconfitta ancora non decisiva invece per Dal Corso/Viscovich.

Menegatti/Gottardi, dopo la partenza falsa di ieri, si sono rimesse in carreggiata con una doppia vittoria che le porta direttamente al secondo turno ad eliminazione diretta (questa sera i sorteggi). In mattinata le azzurre hanno travolto nel finlandesi Ahtiainen/Lahti con un secco 2-0 (21-15, 21-17) e mnel pomeriggio hanno completato il sorpasso in vetta superando le francesi Vieira/Chamereau 2-1 (18-21, 21-9, 15-12) in rimonta.

Primo turno superato, e non era affatto scontato, anche da Reka Orsi Toth e Giada Bianchi che hanno messo al sicuro il passaggio alla fase ad eliminazione diretta battendo 2-0 (21-17, 21-18) le francesi Vieira/Chamereau e poi nella sfida che avrebbe potuto aprire loro le porte degli ottavi sono state sconfitte 2-0 (21-19, 21-17) dalle finlandesi Ahtiainen/Lahti che hanno così conquistato il passaggio ai sedicesimi come terza classificata del girone.

Niente da fare, invece, per Margherita Bianchin e Claudia Scampoli che hanno subito altre due sconfitte e non proseguiranno nel torneo. Bianchin/Scampoli sono state sconfitte 2-0 (21-9, 21-18) dalle olandesi Stam/Schoon e 2-0 (21-16, 27-25) dalle ucraine Hladun/Lazarenko.

In campo maschile senza troppi sussulti il debutto di Nicolai/Cottafava che hanno superato con un secco 2-0 (21-14, 21-18) i padroni di casa olandesi Sengers/Boehlé e domani affronteranno alle 11.00 gli austriaci Hörl/Horst e alle 17:00 i francesi Rotar/Gauthier-Rat. Debutto con vittoria, supportata da una prestazione convincente per gli azzurri Marchetto/Windisch che hanno superato 2-0 (21-17, 21-15) gli austriaci Schnetzer/Kindl e domani affronteranno con buone possibilità di superare il primo turno alle 11.00 gli inglesi Bello/Bello e alle 19.00 gli esperti spagnoli Herrera/Gavira, reduci dalla loro sesta partecipazione olimpica.

Qualificazione tutta da conquistare per Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich che oggi sono usciti sconfitti dalla difficile sfida con i polacchi Kantor/Zdybek. La coppia polacca si è imposta 2-1 (21-14, 18-21, 15-13) e domani gli azzurri proveranno a rifarsi con i tedeschi Henning/Just alle 14.00 e con i padroni di casa Van de Velde/Immers alle 21.00.

TORNEO MASCHILE

Pool A

14-Aug, 17:00, CC Arnhem: Aye, C./Bassereau FRA [1] vs. Seiser/Grössig AUT [32] 2-0 (21-11, 21-19)

14-Aug, 20:00, CC Arnhem: Popov/Reznik UKR [16] vs. Luini/Varenhorst NED [17]

15-Aug, 13:00, CC Arnhem: Aye, C./Bassereau FRA [1] vs. Luini/Varenhorst NED [17]

15-Aug, 14:00, CC Arnhem: Popov/Reznik UKR [16] vs. Seiser/Grössig AUT [32]

15-Aug, 20:10, CC Arnhem: Luini/Varenhorst NED [17] vs. Seiser/Grössig AUT [32]

15-Aug, 21:15, CC Arnhem: Aye, C./Bassereau FRA [1] vs. Popov/Reznik UKR [16]

Pool B

14-Aug, 12:30, 1: Marchetto/Windisch ITA [2] vs. Schnetzer/Kindl AUT [31] 2-0 (21-17, 21-15)

14-Aug, 13:00, CC The Hag: Herrera/Gavira ESP [15] vs. Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [18] 2-1 (21-23, 26-24, 17-15)

15-Aug, 11:00, CC The Hag: Marchetto/Windisch ITA [2] vs. Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [18]

15-Aug, 12:00, CC The Hag: Herrera/Gavira ESP [15] vs. Schnetzer/Kindl AUT [31]

15-Aug, 17:00, 1: Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [18] vs. Schnetzer/Kindl AUT [31]

15-Aug, 19:00, CC The Hag: Marchetto/Windisch ITA [2] vs. Herrera/Gavira ESP [15]

Pool C

14-Aug, 13:00, CC Apeldoo: Mol, H./Berntsen NOR [14] vs. Semerad/Dumek CZE [19] 2-1 (24-22, 19-21, 15-7)

14-Aug, 18:00, CC Apeldoo: Ehlers/Wickler GER [3] vs. Penninga/Heemskerk NED [30] 2-0 (21-18, 21-18)

15-Aug, 12:00, CC Apeldoo: Mol, H./Berntsen NOR [14] vs. Penninga/Heemskerk NED [30]

15-Aug, 13:00, CC Apeldoo: Ehlers/Wickler GER [3] vs. Semerad/Dumek CZE [19]

15-Aug, 19:00, CC Apeldoo: Ehlers/Wickler GER [3] vs. Mol, H./Berntsen NOR [14]

15-Aug, 20:00, CC Apeldoo: Semerad/Dumek CZE [19] vs. Penninga/Heemskerk NED [30]

Pool D

14-Aug, 13:00, 1: Dal Corso/Viscovich ITA [13] vs. Kantor/Zdybek POL [20] 1-2 (14-21, 21-18, 13-15)

14-Aug, 18:00, CC The Hag: van de Velde/Immers NED [4] vs. Henning/Just GER [29] 2-0 (21-15, 21-17)

15-Aug, 13:00, CC The Hag: van de Velde/Immers NED [4] vs. Kantor/Zdybek POL [20]

15-Aug, 14:00, 1: Dal Corso/Viscovich ITA [13] vs. Henning/Just GER [29]

15-Aug, 19:00, 1: Kantor/Zdybek POL [20] vs. Henning/Just GER [29]

15-Aug, 21:00, CC The Hag: van de Velde/Immers NED [4] vs. Dal Corso/Viscovich ITA [13]

Pool E

14-Aug, 14:00, CC Apeldoo: Pedrosa/Campos POR [21] vs. Stankevicius/Knasas LTU [28] 1-2 (21-19, 19-21, 15-17)

14-Aug, 20:10, CC Apeldoo: Boermans/de Groot NED [5] vs. Janiak/Brozyniak POL [12]

15-Aug, 14:00, CC Apeldoo: Boermans/de Groot NED [5] vs. Stankevicius/Knasas LTU [28]

15-Aug, 15:00, CC Apeldoo: Janiak/Brozyniak POL [12] vs. Pedrosa/Campos POR [21]

15-Aug, 21:00, CC Apeldoo: Boermans/de Groot NED [5] vs. Pedrosa/Campos POR [21]

15-Aug, 22:00, CC Apeldoo: Janiak/Brozyniak POL [12] vs. Stankevicius/Knasas LTU [28]

Pool F

14-Aug, 15:00, 1: Łosiak/Bryl POL [6] vs. Métral/Haussener SUI [27] 0-2 (14-21, 15-21)

14-Aug, 19:00, CC The Hag: Brouwer/Meeuwsen NED [11] vs. Sepka/Sedlak CZE [22]

15-Aug, 10:00, CC The Hag: Rotar/Gauthier-Rat FRA [10] vs. Sengers/Boehlé NED [26]

15-Aug, 12:00, CC The Hag: Brouwer/Meeuwsen NED [11] vs. Métral/Haussener SUI [27]

15-Aug, 13:00, 1: Łosiak/Bryl POL [6] vs. Sepka/Sedlak CZE [22]

15-Aug, 18:00, 1: Sepka/Sedlak CZE [22] vs. Métral/Haussener SUI [27]

15-Aug, 20:00, CC The Hag: Łosiak/Bryl POL [6] vs. Brouwer/Meeuwsen NED [11]

Pool G

14-Aug, 13:20, 1: Rotar/Gauthier-Rat FRA [10] vs. Hörl/Horst AUT [23] 1-2 (21-13, 19-21, 13-15)

14-Aug, 14:00, CC The Hag: Cottafava/Nicolai ITA [7] vs. Sengers/Boehlé NED [26] 2-0 (21-14, 21-18)

15-Aug, 10:00, CC The Hag: Rotar/Gauthier-Rat FRA [10] vs. Sengers/Boehlé NED [26]

15-Aug, 11:00, 1: Cottafava/Nicolai ITA [7] vs. Hörl/Horst AUT [23]

15-Aug, 17:00, CC The Hag: Cottafava/Nicolai ITA [7] vs. Rotar/Gauthier-Rat FRA [10]

15-Aug, 18:00, CC The Hag: Hörl/Horst AUT [23] vs. Sengers/Boehlé NED [26]

Pool H

14-Aug, 15:00, CC Arnhem: Hammarberg/Waller AUT [9] vs. Krattiger/Breer SUI [24] 2-0 (21-16, 21-11)

14-Aug, 14:00, CC Arnhem: Pfretzschner, L./Winter GER [8] vs. Plavins/Fokerots LAT [25] 0-2 (0-21, 0-21)

15-Aug, 11:00, CC Arnhem: Pfretzschner, L./Winter GER [8] vs. Krattiger/Breer SUI [24]

15-Aug, 12:00, CC Arnhem: Hammarberg/Waller AUT [9] vs. Plavins/Fokerots LAT [25]

15-Aug, 18:00, CC Arnhem: Pfretzschner, L./Winter GER [8] vs. Hammarberg/Waller AUT [9]

15-Aug, 19:00, CC Arnhem: Krattiger/Breer SUI [24] vs. Plavins/Fokerots LAT [25]

TORNEO FEMMINILE

Pool A

13-Aug, 18:00, CC The Hag: Dumbauskaite/Vasiliauskaite LTU [16] vs. Hermannova/Stochlova CZE [17] 0-2 (20-22, 19-21)

13-Aug, 21:00, CC The Hag: Friedl/Trailovic AUT [1] vs. Konink/Poiesz NED [32]0-2 (15-21, 17-21)

14-Aug, 11:30, 1: Friedl/Trailovic AUT [1] vs. Hermannova/Stochlova CZE [17] 0-2 (15-21, 17-21)

14-Aug, 12:00, CC The Hag: Dumbauskaite/Vasiliauskaite LTU [16] vs. Konink/Poiesz NED [32] 2-0 (21-15, 21-13)

14-Aug, 19:00, 1: Friedl/Trailovic AUT [1] vs. Dumbauskaite/Vasiliauskaite LTU [16]

14-Aug, 21:00, CC The Hag: Hermannova/Stochlova CZE [17] vs. Konink/Poiesz NED [32]

Pool B

13-Aug, 18:00, CC Apeldoo: Schneider/Kozuch GER [15] vs. Bianchin/Scampoli ITA [18] 2-0 (21-16, 21-12)

13-Aug, 20:10, CC Apeldoo: Stam/Schoon NED [2] vs. Hladun/Lazarenko UKR [31] 1-2 (21-14, 13-21, 11-15)

14-Aug, 09:00, CC Apeldoo: Schneider/Kozuch GER [15] vs. Hladun/Lazarenko UKR [31] 1-2 (21-16, 12-21, 11-15)

14-Aug, 12:00, CC Apeldoo: Stam/Schoon NED [2] vs. Bianchin/Scampoli ITA [18] 2-0 (21-9, 21-18)

14-Aug, 17:00, CC Apeldoo: Bianchin/Scampoli ITA [18] vs. Hladun/Lazarenko UKR [31] 0-2 (16-21, 25-27)

14-Aug, 21:00, CC Arnhem: Stam/Schoon NED [2] vs. Schneider/Kozuch GER [15]

Pool C

13-Aug, 20:00, CC Arnhem: Graudina/Samoilova LAT [3] vs. Placette/Richard FRA [30] 2-1 (21-18, 19-21, 15-13)

13-Aug, 21:00, CC Arnhem: Sliwka/Wachowicz POL [14] vs. Piersma B./Bekhuis NED [19] 2-1 (20-22, 21-17, 15-12)

14-Aug, 11:00, CC Arnhem: Sliwka/Wachowicz POL [14] vs. Placette/Richard FRA [30] 2-1 (12-21, 21-15, 18-16)

14-Aug, 12:00, CC Arnhem: Graudina/Samoilova LAT [3] vs. Piersma B./Bekhuis NED [19] 2-0 (25-23, 21-18)

14-Aug, 19:00, CC Apeldoo: Graudina/Samoilova LAT [3] vs. Sliwka/Wachowicz POL [14]

14-Aug, 22:00, CC Arnhem: Piersma B./Bekhuis NED [19] vs. Placette/Richard FRA [30]

Pool D

13-Aug, 17:00, CC The Hag: Vieira/Chamereau FRA [13] vs. Ahtiainen/Lahti FIN [29] 2-1 (15-21, 22-20, 15-12)

13-Aug, 17:00, 1: Gottardi/Menegatti ITA [4] vs. Orsi Toth, R./Bianchi ITA [20] 1-2 (21-16, 19-21, 10-15)

14-Aug, 09:00, 1: Vieira/Chamereau FRA [13] vs. Orsi Toth, R./Bianchi ITA [20] 0-2 (17-21, 18-21)

14-Aug, 09:00, CC The Hag: Gottardi/Menegatti ITA [4] vs. Ahtiainen/Lahti FIN [29] 2-0 (21-15, 21-17)

14-Aug, 16:00, 1: Orsi Toth, R./Bianchi ITA [20] vs. Ahtiainen/Lahti FIN [29] 0-2 (19-21, 17-21)

14-Aug, 16:00, CC The Hag: Gottardi/Menegatti ITA [4] vs. Vieira/Chamereau FRA [13] 2-1 (18-21, 21-9, 15-12)

Pool E

13-Aug, 18:00, CC Arnhem: Dunarova/Mokrá CZE [21] vs. Kotnik/Lovsin, T. SLO [28] 2-0 (21-19, 21-13)

13-Aug, 19:00, CC Arnhem: Müller/Tillmann GER [5] vs. Ludwig/Lippmann GER [12] 2-0 (21-14, 21-19)

14-Aug, 10:00, CC Arnhem: Müller/Tillmann GER [5] vs. Kotnik/Lovsin, T. SLO [28] 2-0 (21-9, 21-18)

14-Aug, 13:00, CC Arnhem: Ludwig/Lippmann GER [12] vs. Dunarova/Mokrá CZE [21] 2-0 (21-18, 21-14)

14-Aug, 18:00, CC Arnhem: Müller/Tillmann GER [5] vs. Dunarova/Mokrá CZE [21] 2-0 (21-11, 21-15)

14-Aug, 19:00, CC Arnhem: Ludwig/Lippmann GER [12] vs. Kotnik/Lovsin, T. SLO [28]

Pool F

13-Aug, 20:00, CC The Hag: Vergé-Dépré A./Mäder SUI [11] vs. Schieder/Borger GER [22] 2-1 (21-15, 18-21, 15-11)

13-Aug, 19:00, 1: Álvarez M/Moreno ESP [6] vs. Carro/González ESP [27] 2-1 (18-21, 21-14, 15-11)

14-Aug, 10:40, 1: Vergé-Dépré A./Mäder SUI [11] vs. Carro/González ESP [27] 2-1 (21-17, 16-21, 15-10)

14-Aug, 11:00, CC The Hag: Álvarez M/Moreno ESP [6] vs. Schieder/Borger GER [22] 2-0 (21-0, 21-0)

14-Aug, 18:00, 1: Schieder/Borger GER [22] vs. Carro/González ESP [27]

14-Aug, 20:00, CC The Hag: Álvarez M/Moreno ESP [6] vs. Vergé-Dépré A./Mäder SUI [11]

Pool G

13-Aug, 19:00, CC Apeldoo: Cools/Vd Vonder BEL [10] vs. Plesiutschnig/Schützenhöfer AUT [23] 2-0 (21-13, 21-16)

13-Aug, 21:15, CC Apeldoo: Böbner/Vergé-Dépré Z. SUI [7] vs. Davidova/Khmil UKR [26] 2-0 (21-8, 21-16)

14-Aug, 10:00, CC Apeldoo: Cools/Vd Vonder BEL [10] vs. Davidova/Khmil UKR [26] 0-2 (15-21, 14-21)

14-Aug, 11:00, CC Apeldoo: Böbner/Vergé-Dépré Z. SUI [7] vs. Plesiutschnig/Schützenhöfer AUT [23] 2-1 (15-21, 21-18, 15-8)

14-Aug, 16:00, CC Apeldoo: Plesiutschnig/Schützenhöfer AUT [23] vs. Davidova/Khmil UKR [26] 2-0 (21-13, 21-16)

14-Aug, 21:15, CC Apeldoo: Böbner/Vergé-Dépré Z. SUI [7] vs. Cools/Vd Vonder BEL [10]

Pool H

13-Aug, 18:00, 1: Paulikiene/Raupelyte LTU [9] vs. Helland-Hansen/Olimstad NOR [24] 2-1 (11-21, 21-18, 15-13)

13-Aug, 19:00, CC The Hag: Klinger D./Klinger R. AUT [8] vs. Bröring/van Driel, E. NED [25] 1-2 (16-21, 21-14, 13-15)

14-Aug, 09:50, 1: Klinger D./Klinger R. AUT [8] vs. Helland-Hansen/Olimstad NOR [24] 2-1 (20-22, 26-24, 15-10)

14-Aug, 10:00, CC The Hag: Paulikiene/Raupelyte LTU [9] vs. Bröring/van Driel, E. NED [25] 2-1 (21-15, 20-22, 15-12)

14-Aug, 16:00, CC The Hag: Plesiutschnig/Schützenhöfer AUT [23] vs. Davidova/Khmil UKR [26] 2-1 (21-16, 14-21, 15-13)

14-Aug, 17:00, CC The Hag: Helland-Hansen/Olimstad NOR [24] vs. Bröring/van Driel, E. NED [25] 0-2 (14-21, 12-21)