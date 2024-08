Beach volley, rimonta e trionfo con le lituane: Menegatti/Gottardi in finale agli Europei

L’Italia torna in finale agli Europei di beach volley sette anni dopo il trionfo di Lupo/Nicolai a Jurmala e lo fa con la coppia composta da Marta Menegatti e Valentina Gottardi che raddrizza così, con un podio prestigioso, la stagione culminata con il deludente nono posto ai Giochi Olimpici.

La coppia italiana non ha certo giocato la sua migliore partita contro le lituane Paulikiene/Raupleyte che hanno avuto anche un paio di match-ball prima di arrendersi con il punteggio di 20-18 al tie-break. Azzurre poco efficaci e anche troppo fallose in battuta. Menegatti, dopo essere partita sotto tono, è cresciuta nel match in ricezione e anche in attacco, anche se, soprattutto in rigiocata, le azzurre potevano sicuramente fare meglio.

Pronti via e l’Italia si ritrova subito a rincorrere. Le lituane scattano avanti 6-2 e si fanno avvicinare solo sul 10-9. Il nuovo break (13-10) permette Paulikene/Raupelyte di tenere a distanza di sicurezza le rivali e la coppia lituana vince 21-17 senza troppi problemi il primo set. Nel secondo parziale si invertono le parti. Sono le azzurre a portarsi avanti 6-2, la Lituania non molla e torna sotto fino alll’11-10 ma poi Raupleyte perde lucidità e le azzurre riescono a portarsi sul 18-15. Un errore di Menegatti riapre il set (19-18) ma l’errore al servizio di Raupelyte regala alle azzurre l’1-1 (21-19).

Si va al tie-break e c’è grande equilibrio con scambi anche piuttosto lunghi. Le lituane i portano avanti 10-8 ma le azzurre pareggiano subito. Soluzione inevitabile ai vantaggi con le azzurre prima costrette ad annullare due match ball (Menegatti in entrambe le occasioni) e poi, dopo un’azione spettacolare di Gottardi che frutta il 16-15, con diverse opportunità di chiudere l’incontro. Ci riesce Menegatti per il 20-18 che chiude il match.