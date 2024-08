Beach volley, Orsi Toth/Bianchi e Nicolai/Cottafava agli ottavi! Gottardi/Menegatti evitano le “bestie nere” spagnole

Quattro coppie alla fase ad eliminazione diretta, di cui tre già agli ottavi di finale, una coppia vicinissima ai sedicesimi ed una eliminata. Questo il bilancio dell’Italia del beach dopo tre giorni di gare all’Europeo che si disputa in olanda. Orsi Toth/Bianchi e Nicolai/Cottafava raggiungono Gottardi/Menegatti agli ottavi di finale, Marchetto/Windisch sono certi dell’accesso ai sedicesimi, mentre Dal Cors/Viscovich si giocheranno questa sera la qualificazione alla seconda fase del torneo e Scampoli/Bianchin sono già fuori.

E’ un’occasione ghiotta quella che sta capitando a Valentina Gottardi e Marta Menegatti che sono capitate da una parte del tabellone le cui rivali sono abbordabili, a partire da quelle che affronteranno domani alle 15.00 per l’ottavo di finale. Dall’altra parte della rete ci saranno le finlandesi Ahtiainen/Lahti che sono riuscite a sconfiggere ai sedicesimi le “bestie nere” della coppia azzurra, le spagnole Alvarez/Moreno, che avevano già eliminato due volte Gottardi/Menegatti ai quarti dell’Europeo nelle ultime due stagioni. Saranno dunque le finlandesi, già battute dalle azzurre nel girone preliminare, a contendere a Gottardi/Menegatti il posto nei quarti di finale.

A caccia dei quarti andranno domani anche Orsi Toth/Bianchi che oggi hanno compiuto una piccola impresa battendo in rimonta nei sedicesimi di finale le tedesche Schieder/Borger, Perso 18-21 il primo set, le azzurre hanno cambiato marcia e si sono aggiudicate un tiratissimo secondo parziale 21-19 prima di dominare il tie break con il punteggio di 15-9. La coppia italiana affronterà alle 15.00 domani le svizzere Vergè-Deprè/Mader, medaglie di bronzo a Tokyo 2021 e desiderose di riscatto dopo aver fallito la qualificazione olimpica. La vincente di questo match affronterà nei quarti la vincente di Gottardi/Menegatti-Ahtiainen/Lahti.

In campo maschile doppia vittoria e primo posto nel girone per Nicolai/Cottafava non senza qualche patema. la giornata era iniziata con l’importante vittoria della coppia azzurra sui tenuti austriaci Hörl/Horst 2-1 (21-11, 20-22, 15-12), poi sfida particolare con i francesi Rotar/Gauthier-Rat che, vinto il primo set 23-21, sull’11-10 per gli azzurri nel secondo set, si sono dovuti ritirare per infortunio di Gauthier-Rat e la coppia italiana si è imposta 2-1 (21-23, 21-10, 15-0).

La doppia sconfitta subita oggi non ferma Marchetto/Windisch che sono già ai sedicesimi di finale. La coppia italiana ha perso nettamente 2-0 (21-10, 21-12) contro i britannici Bello/Bello ma poi ha giocato uno dei migliori match in assoluto trascinando al tie break gli esperti spagnoli Herrera/Gavira che si sono imposti in rimonta 2-1 >(18-21, 22-20, 17-15) al termine di un incontro emozionante. Sedicesimi vicini anche per Dal Corso/Viscovich che in serata affrontando Van de Velde/Immers e oggi hanno sconfitto con un rocambolesco 2-1 (21-17, 19-21, 15-10) i tedeschi Henning/Just.

TORNEO MASCHILE

Pool A

14-Aug, 17:00, CC Arnhem: Aye, C./Bassereau FRA [1] vs. Seiser/Grössig AUT [32] 2-0 (21-11, 21-19)

14-Aug, 20:00, CC Arnhem: Popov/Reznik UKR [16] vs. Luini/Varenhorst NED [17] 0-2 (18-21, 11-21)

15-Aug, 13:00, CC Arnhem: Aye, C./Bassereau FRA [1] vs. Luini/Varenhorst NED [17] 0-2 (16-21, 11-21)

15-Aug, 14:00, CC Arnhem: Popov/Reznik UKR [16] vs. Seiser/Grössig AUT [32] 2-0 (24-22, 21-15)

15-Aug, 20:10, CC Arnhem: Luini/Varenhorst NED [17] vs. Seiser/Grössig AUT [32]

15-Aug, 21:15, CC Arnhem: Aye, C./Bassereau FRA [1] vs. Popov/Reznik UKR [16]

Pool B

14-Aug, 12:30, 1: Marchetto/Windisch ITA [2] vs. Schnetzer/Kindl AUT [31] 2-0 (21-17, 21-15)

14-Aug, 13:00, CC The Hag: Herrera/Gavira ESP [15] vs. Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [18] 2-1 (21-23, 26-24, 17-15)

15-Aug, 11:00, CC The Hag: Marchetto/Windisch ITA [2] vs. Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [18] 0-2 (10-21, 12-21)

15-Aug, 12:00, CC The Hag: Herrera/Gavira ESP [15] vs. Schnetzer/Kindl AUT [31] 2-0 (21-10, 21-18)

15-Aug, 17:00, 1: Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [18] vs. Schnetzer/Kindl AUT [31] 2-0 (21-15, 21-16)

15-Aug, 19:00, CC The Hag: Marchetto/Windisch ITA [2] vs. Herrera/Gavira ESP [15] 1-2 (21-18, 20-22, 15-17)

Pool C

14-Aug, 13:00, CC Apeldoo: Mol, H./Berntsen NOR [14] vs. Semerad/Dumek CZE [19] 2-1 (24-22, 19-21, 15-7)

14-Aug, 18:00, CC Apeldoo: Ehlers/Wickler GER [3] vs. Penninga/Heemskerk NED [30] 2-0 (21-18, 21-18)

15-Aug, 12:00, CC Apeldoo: Mol, H./Berntsen NOR [14] vs. Penninga/Heemskerk NED [30] 1-2 (19-21, 21-16, 9-15)

15-Aug, 13:00, CC Apeldoo: Ehlers/Wickler GER [3] vs. Semerad/Dumek CZE [19] 2-0 (21-19, 21-10)

15-Aug, 19:00, CC Apeldoo: Ehlers/Wickler GER [3] vs. Mol, H./Berntsen NOR [14] 2-0 (21-15, 21-13)

15-Aug, 20:00, CC Apeldoo: Semerad/Dumek CZE [19] vs. Penninga/Heemskerk NED [30]

Pool D

14-Aug, 13:00, 1: Dal Corso/Viscovich ITA [13] vs. Kantor/Zdybek POL [20] 1-2 (14-21, 21-18, 13-15)

14-Aug, 18:00, CC The Hag: van de Velde/Immers NED [4] vs. Henning/Just GER [29] 2-0 (21-15, 21-17)

15-Aug, 13:00, CC The Hag: van de Velde/Immers NED [4] vs. Kantor/Zdybek POL [20] 2-0 (21-16, 21-17)

15-Aug, 14:00, 1: Dal Corso/Viscovich ITA [13] vs. Henning/Just GER [29] 2-1 (21-17, 19-21, 15-10)

15-Aug, 19:00, 1: Kantor/Zdybek POL [20] vs. Henning/Just GER [29]

15-Aug, 21:00, CC The Hag: van de Velde/Immers NED [4] vs. Dal Corso/Viscovich ITA [13]

Pool E

14-Aug, 14:00, CC Apeldoo: Pedrosa/Campos POR [21] vs. Stankevicius/Knasas LTU [28] 1-2 (21-19, 19-21, 15-17)

14-Aug, 20:10, CC Apeldoo: Boermans/de Groot NED [5] vs. Janiak/Brozyniak POL [12] 2-0 (21-17, 21-13)

15-Aug, 14:00, CC Apeldoo: Boermans/de Groot NED [5] vs. Stankevicius/Knasas LTU [28] 1-2 (17-21, 21-17, 13-15)

15-Aug, 15:00, CC Apeldoo: Janiak/Brozyniak POL [12] vs. Pedrosa/Campos POR [21] 2-0 (22-20, 21-17)

15-Aug, 21:00, CC Apeldoo: Boermans/de Groot NED [5] vs. Pedrosa/Campos POR [21]

15-Aug, 22:00, CC Apeldoo: Janiak/Brozyniak POL [12] vs. Stankevicius/Knasas LTU [28]

Pool F

14-Aug, 15:00, 1: Łosiak/Bryl POL [6] vs. Métral/Haussener SUI [27] 0-2 (14-21, 15-21)

14-Aug, 19:00, CC The Hag: Brouwer/Meeuwsen NED [11] vs. Sepka/Sedlak CZE [22] 1-2 (26-24, 16-21, 14-16)

15-Aug, 12:00, CC The Hag: Brouwer/Meeuwsen NED [11] vs. Métral/Haussener SUI [27] 2-1 (16-21, 24-22, 15-7)

15-Aug, 13:00, 1: Łosiak/Bryl POL [6] vs. Sepka/Sedlak CZE [22] 0-2 (0-21, 0-21)

15-Aug, 18:00, 1: Sepka/Sedlak CZE [22] vs. Métral/Haussener SUI [27] 2-0 (21-19, 21-17)

15-Aug, 20:00, CC The Hag: Łosiak/Bryl POL [6] vs. Brouwer/Meeuwsen NED [11] 0-2 (0-21, 0-21)

Pool G

14-Aug, 13:20, 1: Rotar/Gauthier-Rat FRA [10] vs. Hörl/Horst AUT [23] 1-2 (21-13, 19-21, 13-15)

14-Aug, 14:00, CC The Hag: Cottafava/Nicolai ITA [7] vs. Sengers/Boehlé NED [26] 2-0 (21-14, 21-18)

15-Aug, 10:00, CC The Hag: Rotar/Gauthier-Rat FRA [10] vs. Sengers/Boehlé NED [26] 2-0 (22-20, 21-18)

15-Aug, 11:00, 1: Cottafava/Nicolai ITA [7] vs. Hörl/Horst AUT [23] 2-1 (21-11, 20-22, 15-12)

15-Aug, 17:00, CC The Hag: Cottafava/Nicolai ITA [7] vs. Rotar/Gauthier-Rat FRA [10] 2-1 (21-23, 21-10, 15-0)

15-Aug, 18:00, CC The Hag: Hörl/Horst AUT [23] vs. Sengers/Boehlé NED [26] 2-0 (21-15, 21-19)

Pool H

14-Aug, 15:00, CC Arnhem: Hammarberg/Waller AUT [9] vs. Krattiger/Breer SUI [24] 2-0 (21-16, 21-11)

14-Aug, 14:00, CC Arnhem: Pfretzschner, L./Winter GER [8] vs. Plavins/Fokerots LAT [25] 0-2 (0-21, 0-21)

15-Aug, 11:00, CC Arnhem: Pfretzschner, L./Winter GER [8] vs. Krattiger/Breer SUI [24] 0-2 (0-21, 0-21)

15-Aug, 12:00, CC Arnhem: Hammarberg/Waller AUT [9] vs. Plavins/Fokerots LAT [25] 1-2 (21-15, 13-21, 17-19)

15-Aug, 18:00, CC Arnhem: Pfretzschner, L./Winter GER [8] vs. Hammarberg/Waller AUT [9] 0-2 (0-21, 0-21)

15-Aug, 19:00, CC Arnhem: Krattiger/Breer SUI [24] vs. Plavins/Fokerots LAT [25] 1-2 (21-19, 19-21, 12-15)

TORNEO FEMMINILE

Pool A

13-Aug, 18:00, CC The Hag: Dumbauskaite/Vasiliauskaite LTU [16] vs. Hermannova/Stochlova CZE [17] 0-2 (20-22, 19-21)

13-Aug, 21:00, CC The Hag: Friedl/Trailovic AUT [1] vs. Konink/Poiesz NED [32]0-2 (15-21, 17-21)

14-Aug, 11:30, 1: Friedl/Trailovic AUT [1] vs. Hermannova/Stochlova CZE [17] 0-2 (15-21, 17-21)

14-Aug, 12:00, CC The Hag: Dumbauskaite/Vasiliauskaite LTU [16] vs. Konink/Poiesz NED [32] 2-0 (21-15, 21-13)

14-Aug, 19:00, 1: Friedl/Trailovic AUT [1] vs. Dumbauskaite/Vasiliauskaite LTU [16] 0-2 (12-21, 13-21)

14-Aug, 21:00, CC The Hag: Hermannova/Stochlova CZE [17] vs. Konink/Poiesz NED [32] 2-0 (21-19, 21-16)

Pool B

13-Aug, 18:00, CC Apeldoo: Schneider/Kozuch GER [15] vs. Bianchin/Scampoli ITA [18] 2-0 (21-16, 21-12)

13-Aug, 20:10, CC Apeldoo: Stam/Schoon NED [2] vs. Hladun/Lazarenko UKR [31] 1-2 (21-14, 13-21, 11-15)

14-Aug, 09:00, CC Apeldoo: Schneider/Kozuch GER [15] vs. Hladun/Lazarenko UKR [31] 1-2 (21-16, 12-21, 11-15)

14-Aug, 12:00, CC Apeldoo: Stam/Schoon NED [2] vs. Bianchin/Scampoli ITA [18] 2-0 (21-9, 21-18)

14-Aug, 17:00, CC Apeldoo: Bianchin/Scampoli ITA [18] vs. Hladun/Lazarenko UKR [31] 0-2 (16-21, 25-27)

14-Aug, 21:00, CC Arnhem: Stam/Schoon NED [2] vs. Schneider/Kozuch GER [15] 0-2 (16-21, 20-22)

Pool C

13-Aug, 20:00, CC Arnhem: Graudina/Samoilova LAT [3] vs. Placette/Richard FRA [30] 2-1 (21-18, 19-21, 15-13)

13-Aug, 21:00, CC Arnhem: Sliwka/Wachowicz POL [14] vs. Piersma B./Bekhuis NED [19] 2-1 (20-22, 21-17, 15-12)

14-Aug, 11:00, CC Arnhem: Sliwka/Wachowicz POL [14] vs. Placette/Richard FRA [30] 2-1 (12-21, 21-15, 18-16)

14-Aug, 12:00, CC Arnhem: Graudina/Samoilova LAT [3] vs. Piersma B./Bekhuis NED [19] 2-0 (25-23, 21-18)

14-Aug, 19:00, CC Apeldoo: Graudina/Samoilova LAT [3] vs. Sliwka/Wachowicz POL [14] 2-0 (21-18, 21-11)

14-Aug, 22:00, CC Arnhem: Piersma B./Bekhuis NED [19] vs. Placette/Richard FRA [30] 2-1 (22-24, 21-19, 15-12)

Pool D

13-Aug, 17:00, CC The Hag: Vieira/Chamereau FRA [13] vs. Ahtiainen/Lahti FIN [29] 2-1 (15-21, 22-20, 15-12)

13-Aug, 17:00, 1: Gottardi/Menegatti ITA [4] vs. Orsi Toth, R./Bianchi ITA [20] 1-2 (21-16, 19-21, 10-15)

14-Aug, 09:00, 1: Vieira/Chamereau FRA [13] vs. Orsi Toth, R./Bianchi ITA [20] 0-2 (17-21, 18-21)

14-Aug, 09:00, CC The Hag: Gottardi/Menegatti ITA [4] vs. Ahtiainen/Lahti FIN [29] 2-0 (21-15, 21-17)

14-Aug, 16:00, 1: Orsi Toth, R./Bianchi ITA [20] vs. Ahtiainen/Lahti FIN [29] 0-2 (19-21, 17-21)

14-Aug, 16:00, CC The Hag: Gottardi/Menegatti ITA [4] vs. Vieira/Chamereau FRA [13] 2-1 (18-21, 21-9, 15-12)

Pool E

13-Aug, 18:00, CC Arnhem: Dunarova/Mokrá CZE [21] vs. Kotnik/Lovsin, T. SLO [28] 2-0 (21-19, 21-13)

13-Aug, 19:00, CC Arnhem: Müller/Tillmann GER [5] vs. Ludwig/Lippmann GER [12] 2-0 (21-14, 21-19)

14-Aug, 10:00, CC Arnhem: Müller/Tillmann GER [5] vs. Kotnik/Lovsin, T. SLO [28] 2-0 (21-9, 21-18)

14-Aug, 13:00, CC Arnhem: Ludwig/Lippmann GER [12] vs. Dunarova/Mokrá CZE [21] 2-0 (21-18, 21-14)

14-Aug, 18:00, CC Arnhem: Müller/Tillmann GER [5] vs. Dunarova/Mokrá CZE [21] 2-0 (21-11, 21-15)

14-Aug, 19:00, CC Arnhem: Ludwig/Lippmann GER [12] vs. Kotnik/Lovsin, T. SLO [28] 2-0 (21-9, 21-12)

Pool F

13-Aug, 20:00, CC The Hag: Vergé-Dépré A./Mäder SUI [11] vs. Schieder/Borger GER [22] 2-1 (21-15, 18-21, 15-11)

13-Aug, 19:00, 1: Álvarez M/Moreno ESP [6] vs. Carro/González ESP [27] 2-1 (18-21, 21-14, 15-11)

14-Aug, 10:40, 1: Vergé-Dépré A./Mäder SUI [11] vs. Carro/González ESP [27] 2-1 (21-17, 16-21, 15-10)

14-Aug, 11:00, CC The Hag: Álvarez M/Moreno ESP [6] vs. Schieder/Borger GER [22] 2-0 (21-0, 21-0)

14-Aug, 18:00, 1: Schieder/Borger GER [22] vs. Carro/González ESP [27] 2-0 (22-20, 21-12)

14-Aug, 20:00, CC The Hag: Álvarez M/Moreno ESP [6] vs. Vergé-Dépré A./Mäder SUI [11] 0-2 (17-21, 19-21)

Pool G

13-Aug, 19:00, CC Apeldoo: Cools/Vd Vonder BEL [10] vs. Plesiutschnig/Schützenhöfer AUT [23] 2-0 (21-13, 21-16)

13-Aug, 21:15, CC Apeldoo: Böbner/Vergé-Dépré Z. SUI [7] vs. Davidova/Khmil UKR [26] 2-0 (21-8, 21-16)

14-Aug, 10:00, CC Apeldoo: Cools/Vd Vonder BEL [10] vs. Davidova/Khmil UKR [26] 0-2 (15-21, 14-21)

14-Aug, 11:00, CC Apeldoo: Böbner/Vergé-Dépré Z. SUI [7] vs. Plesiutschnig/Schützenhöfer AUT [23] 2-1 (15-21, 21-18, 15-8)

14-Aug, 16:00, CC Apeldoo: Plesiutschnig/Schützenhöfer AUT [23] vs. Davidova/Khmil UKR [26] 2-0 (21-13, 21-16)

14-Aug, 21:15, CC Apeldoo: Böbner/Vergé-Dépré Z. SUI [7] vs. Cools/Vd Vonder BEL [10] 2-0 (21-13, 21-18)

Pool H

13-Aug, 18:00, 1: Paulikiene/Raupelyte LTU [9] vs. Helland-Hansen/Olimstad NOR [24] 2-1 (11-21, 21-18, 15-13)

13-Aug, 19:00, CC The Hag: Klinger D./Klinger R. AUT [8] vs. Bröring/van Driel, E. NED [25] 1-2 (16-21, 21-14, 13-15)

14-Aug, 09:50, 1: Klinger D./Klinger R. AUT [8] vs. Helland-Hansen/Olimstad NOR [24] 2-1 (20-22, 26-24, 15-10)

14-Aug, 10:00, CC The Hag: Paulikiene/Raupelyte LTU [9] vs. Bröring/van Driel, E. NED [25] 2-1 (21-15, 20-22, 15-12)

14-Aug, 16:00, CC The Hag: Plesiutschnig/Schützenhöfer AUT [23] vs. Davidova/Khmil UKR [26] 2-1 (21-16, 14-21, 15-13)

14-Aug, 17:00, CC The Hag: Helland-Hansen/Olimstad NOR [24] vs. Bröring/van Driel, E. NED [25] 0-2 (14-21, 12-21)

Sedicesimi di finale:

CC Apeldoo Plesiutschnig/Schützenhöfer AUT [23] Stam/Schoon NED [2] 1-2 (21-19, 12-21, 9-15)

CC Apeldoo Schneider/Kozuch GER [15] Cools/Vd Vonder BEL [10] 2-0 (21-19, 21-12)

CC Arnhem Sliwka/Wachowicz POL [14] Dunarova/Mokrá CZE [21] 2-0 (21-14, 34-32)

CC Arnhem Ludwig/Lippmann GER [12] Piersma B./Bekhuis NED [19] 2-0 (21-16, 21-19)

CC The Hag Álvarez M/Moreno ESP [6] Ahtiainen/Lahti FIN [29] 0-2 (19-21, 18-21)

1 Orsi Toth, R./Bianchi ITA [20] Schieder/Borger GER [22] 2-1 (18-21, 21-19, 15-9)

1 Dumbauskaite/Vasiliauskaite LTU [16] Klinger D./Klinger R. AUT [8] 0-2 (16-21, 17-21)

CC The Hag Bröring/van Driel, E. NED [25] Konink/Poiesz NED [32] 2-0 (21-18, 28-26)

Ottavi di finale:

13:00 CC Apeldoo Hladun/Lazarenko UKR [31] Stam/Schoon NED [2]

12:00 CC Apeldoo Böbner/Vergé-Dépré Z. SUI [7] Schneider/Kozuch GER [15]

12:30 CC Arnhem Müller/Tillmann GER [5] Sliwka/Wachowicz POL [14]

13:30 CC Arnhem Graudina/Samoilova LAT [3] Ludwig/Lippmann GER [12]

15:00 1 Gottardi/Menegatti ITA [4] Ahtiainen/Lahti FIN [29]

15:00 CC The Hag Vergé-Dépré A./Mäder SUI [11] Orsi Toth, R./Bianchi ITA [20]

16:00 1 Paulikiene/Raupelyte LTU [9] Klinger D./Klinger R. AUT [8]

16:00 CC The Hag Hermannova/Stochlova CZE [17] Bröring/van Driel, E. NED [25]