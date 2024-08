Beach volley, Nicolai/Cottafava volano agli ottavi delle Olimpiadi: “Grande vittoria, ora possiamo andare lontano”

Nella serata di Parigi hanno brillato Paolo Nicolai e Samuele Cottafava. Il duo italiano del beach volley, infatti, ha superato con il punteggio di 2-0 (24-22 e 21-17) la coppia svedese composta da Ahman e Hellvig, ovvero i numeri 1 del tabellone, nonché grandi candidati alla medaglia d’oro con i Cinque Cerchi. Una vittoria di altissimo profilo che garantisce ai nostri alfieri di staccare il pass per gli ottavi di finale.

Le dichiarazioni di Paolo Nicolai al sito ufficiale della Federvolley: “Questa è una vittoria costruita. Contro di loro avevamo perso molte partite davvero tirate e altre meno, oggi invece, siamo riusciti a chiuderla in due set, ed è stato bellissimo. Gli svedesi rispetto al solito sono stati un po’ più fallosi, probabilmente pesa il fatto di essere i numeri uno del ranking e di essere i favoriti per la vittoria. Questi aspetti, però, non tolgono niente alla prestazione che abbiamo fatto, siamo stati veramente bravi”.

“Rispetto alla prima partita con la coppia del Qatar – prosegue – c’è stata una grande crescita, anche perché l’esordio alle Olimpiadi è sempre particolare. Fondamentale è stato resettare subito e tornare in campo con il giusto atteggiamento. Del match di oggi una cosa che mi è piaciuta particolarmente è stato il fatto di stare lì ogni punto, abbiamo accettato gli errori e anche quando siamo andati sotto non ci siamo mai scoraggiati, non a caso è arrivata la rimonta del primo set. Ora ci godiamo un po’ di riposo e attendiamo l’avversario per gli ottavi, senza comunque farci illusioni: chiunque ci capiterà sarà un avversario di altissimo livello, perché questo è un torneo così. Come ho già detto la prima partita, dobbiamo concentrarci sul nostro gioco ed esprimere il miglior beach volley possibile, così facendo abbiamo delle chances di arrivare in fondo”.

Le parole di Samuele Cottafava: “E’ un’emozione fantastica, nel corso degli ultimi tre anni di preparazione alle Olimpiadi non li avevamo quasi mai battuti, soltanto una volta, mentre nelle altre occasioni avevano sempre avuto la meglio loro. Riuscire a sconfiggere la coppia numero 1 al mondo nel torneo olimpico, oltretutto in due set, è stupendo. Questo ci dà la tranquillità e la consapevolezza di poterci esprimere a un ottimo livello contro tutti”.

Cottafava prosegue nel suo racconto: “Abbiamo avuto la dimostrazione che se riusciamo a mantenere un livello costante di gioco c’è la possibilità di farci strada nel torneo. Tiriamo un sospiro di sollievo perché grazie alla vittoria saltiamo un turno, altrimenti ci sarebbero toccati i lucky loser match, e quindi anche dal punto di vista fisico possiamo ricaricare un po’ di energie in vista degli ottavi di finale. Per il valore che ha metto questa tra le partite più belle che ho vissuto, mi ha regalato delle emozioni davvero indescrivibili”.