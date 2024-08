Beach volley, Nicolai/Cottafava subito a segno ad Amburgo. Doppia sconfitta azzurra nel torneo femminile

Una vittoria e due sconfitte è il bilancio della prima giornata di gare per le coppie italiane nel main draw dell’Elite 16 di Amburgo, il torneo che chiude l’estate 2024 per l’altissimo livello. Le tre coppie italiane inserite in tabellone erano tutte impegnate in mattinata e torneranno in gara domattina.

La buona notizia arriva da Cottafava/Nicolai che, nel primo incontro senza il loro tecnico Di Tommaso, sono riusciti ad avere la meglio al tie break dei norvegesi Mol/Berntsen. Netta l’affermazione degli azzurri nel primo set, dominato da Nicolai/Cottafava con il punteggio di 21-16. nel secondo parziale, avanti 9-6, gli azzurri sono nuovamente stati rimontati dalla coppia norvegese che ha operato il sorpasso, sul 14-13, ha anche preso un break di vantaggio (17-15), nel finale è stata raggiunta ma è riuscita ad avere la meglio con il punteggio di 22-20. Nel tie break gli azzurri hanno operato lo strappo decisivo nella parte centrale portandosi sul 7-4 e sul 9-5, poi hanno controllato grazie al cambio palla fino al 15-11 conclusivo. Domani alle 10.00 Cottafava/Nicolai affronteranno una delle coppie emergenti, gli austriaci Hammarberg/Berger e alle 18.00 se la vedranno con i brasiliani Evandro/Arthur.

Non altrettanto bene sono andate le cose nel torneo femminile, soprattutto per Gottardi e Menegatti che, ancora una volta, come a Parigi e a The Hague, hanno iniziato con una sconfitta inattesa il loro cammino nel torneo. A battere le azzurre sono state le brasiliane Thamela/Victoria che sono riuscite a vincere un combattuto primo set con il punteggio di 21-19. la reazione delle azzurre non è mancata e ha permesso a Gottardi/Menegatti di pareggiare il conto con il punteggio di 21-16. Nel terzo set battaglia su tutti i fronti e vittoria in volata delle verde-oro con il punteggio di 21-19. Domani alle 8.00 Menegatti7Gottardi affronteranno le olandesi Piersma/Bekhuis in una gara da vincere a tutti i costi per proseguire l’avventura tedesca e alle 12.00 se la vedranno con la coppia bronzo olimpico Huberli7Brunner.

Per un set hanno sognato Orsi Toth/Bianchi che, al debutto nel tabellone principale di un Elite 16 hanno fatto soffrire non poco le titolate olandesi Stam/Schoon. Primo set tiratissimo con soluzione ai vantaggi e vittoria per le azzurre con il punteggio di 25-23. Le olandesi sono cresciute di livello dal secondo parziale e non hanno lasciato scampo alle italiane vincendo 21-14. Anche il tie break è stato a senso unico con il successo delle olandesi 15-9 ma il set conquistato potrebbe fare comodo in qualche modo alla coppia azzurra che domani affronterà alle 9.00 le statunitensi Scoles/Flint e alle 13.00 le brasiliane Hegeile/Vitoria.

TORNEO FEMMINILE

Gironi:

Pool A

22-Aug 13:00 (CC) Müller/Tillmann GER [1] vs. Ahtiainen/Lahti FIN [16] [Q]

22-Aug 13:00 (2) Klinger D./Klinger R. AUT [8] [Q] vs. Gonzalez/Navas PUR [9] [Q]

22-Aug 17:00 (CC) Müller/Tillmann GER [1] vs. Gonzalez/Navas PUR [9] [Q]

22-Aug 17:00 (2) Klinger D./Klinger R. AUT [8] [Q] vs. Ahtiainen/Lahti FIN [16] [Q]

23-Aug 17:00 (CC) Müller/Tillmann GER [1] vs. Klinger D./Klinger R. AUT [8] [Q]

23-Aug 17:00 (2) Gonzalez/Navas PUR [9] [Q] vs. Ahtiainen/Lahti FIN [16] [Q]

Pool B

22-Aug 08:00 (CC) Hüberli/Brunner SUI [2] vs. Piersma B./Bekhuis NED [15] [Q] 2-0 (21-9, 21-13)

22-Aug 08:00 (2) Gottardi/Menegatti ITA [7] vs. Thamela/Victoria BRA [10] [Q] 1-2 (19-21, 21-16, 19-21)

23-Aug 08:00 (CC) Hüberli/Brunner SUI [2] vs. Thamela/Victoria BRA [10] [Q]

23-Aug 08:00 (2) Gottardi/Menegatti ITA [7] vs. Piersma B./Bekhuis NED [15] [Q]

23-Aug 12:00 (CC) Hüberli/Brunner SUI [2] vs. Gottardi/Menegatti ITA [7]

23-Aug 12:00 (2) Thamela/Victoria BRA [10] [Q] vs. Piersma B./Bekhuis NED [15] [Q]

Pool C

22-Aug 09:00 (CC) Stam/Schoon NED [3] vs. Orsi Toth, R./Bianchi ITA [14] [Q] 2-1 (23-25, 21-14, 15-9)

22-Aug 09:00 (2) Scoles/Flint USA [6] vs. Hegeile/Vitoria BRA [11] [Q] 2-1 (23-25, 21-13, 15-13)

23-Aug 09:00 (CC) Stam/Schoon NED [3] vs. Hegeile/Vitoria BRA [11] [Q]

23-Aug 09:00 (2) Scoles/Flint USA [6] vs. Orsi Toth, R./Bianchi ITA [14] [Q]

23-Aug 13:00 (CC) Stam/Schoon NED [3] vs. Scoles/Flint USA [6]

23-Aug 13:00 (2) Hegeile/Vitoria BRA [11] [Q] vs. Orsi Toth, R./Bianchi ITA [14] [Q]

Pool D

22-Aug 12:00 (CC) Vergé-Dépré A./Mäder SUI [5] vs. Ludwig/Lippmann GER [12]

22-Aug 12:00 (2) Agatha/Rebecca BRA [4] vs. Paulikiene/Raupelyte LTU [13] [Q]

22-Aug 16:00 (CC) Agatha/Rebecca BRA [4] vs. Ludwig/Lippmann GER [12]

22-Aug 16:00 (2) Vergé-Dépré A./Mäder SUI [5] vs. Paulikiene/Raupelyte LTU [13] [Q]

23-Aug 16:00 (CC) Ludwig/Lippmann GER [12] vs. Paulikiene/Raupelyte LTU [13] [Q]

23-Aug 16:00 (2) Agatha/Rebecca BRA [4] vs. Vergé-Dépré A./Mäder SUI [5]

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni:

Schnetzer/Petutschnig AUT [15] Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [2] Injury Team A

Hammarberg/Berger T. AUT [7] Canet/Rotar FRA [10] 2-0 (23-21, 21-16)

Bedritis/Rinkevics LAT [11] Smith/Webber USA [6] 1-2 (21-15, 25-27, 17-19)

Pedrosa/Campos POR [3] Sowa/Sagstetter GER [14] 2-1 (21-19, 11-21, 15-11)

Sengers/Boehlé NED [13] Krattiger/Breer SUI [4] 1-2 (15-21, 21-17, 14-16)

Grössig/Dressler AUT [5] Métral/Jordan SUI [12] 0-2 (15-21, 19-21)

Haussener/Friedli SUI [9] Luini/Penninga NED [8] 1-2 (18-21, 21-19, 11-15)

Sepka/Sedlak CZE [1] Huster/Sagstetter GER [16] 2-1 (21-19, 23-25, 19-17)

Secondo turno qualificazioni:

Hammarberg/Berger T. AUT [7] Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [2] 2-1 (12-21, 21-18, 15-12)

Pedrosa/Campos POR [3] Smith/Webber USA [6] 2-0 (21-18, 21-14)

Métral/Jordan SUI [12] Krattiger/Breer SUI [4] 2-1 (21-18, 13-21, 15-9)

Sepka/Sedlak CZE [1] Luini/Penninga NED [8] 1-2 (21-19, 16-21, 11-15)

Gironi:

Pool A

22-Aug, 15:00, CC: Ehlers/Wickler GER [1] vs Métral/Jordan SUI [12]

22-Aug, 15:00, 2: Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [8] [Q] vs Nicolaidis/Carracher AUS [9] [Q]

22-Aug, 18:00, CC: Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [8] [Q] vs Métral/Jordan SUI [12]

22-Aug, 20:00, CC: Ehlers/Wickler GER [1] vs Nicolaidis/Carracher AUS [9] [Q]

23-Aug, 14:00, CC: Nicolaidis/Carracher AUS [9] [Q] vs Métral/Jordan SUI [12]

23-Aug, 20:00, CC: Ehlers/Wickler GER [1] vs Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [8] [Q]

Pool B

22-Aug, 14:00, CC: Mol, A./Sørum, C. NOR [2] vs Luini/Penninga NED [8]

22-Aug, 14:00, 2: Herrera/Gavira ESP [7] vs Arthur/Adrielson BRA [10] [Q]

22-Aug, 18:00, 2: Herrera/Gavira ESP [7] vs Luini/Penninga NED [8]

22-Aug, 19:00, CC: Mol, A./Sørum, C. NOR [2] vs Arthur/Adrielson BRA [10] [Q]

23-Aug, 18:00, CC: Mol, A./Sørum, C. NOR [2] vs Herrera/Gavira ESP [7]

23-Aug, 19:00, CC: Arthur/Adrielson BRA [10] [Q] vs Luini/Penninga NED [8]

Pool C

22-Aug, 10:00, CC: Evandro/Arthur BRA [3] vs Hammarberg/Berger T. AUT 0-2 (17-21, 18-21)

22-Aug, 10:00, 2: Cottafava/Nicolai ITA [6] vs Mol, H./Berntsen NOR [11] [Q]

23-Aug, 10:00, CC: Evandro/Arthur BRA [3] vs Mol, H./Berntsen NOR [11] [Q]

23-Aug, 10:00, 2: Cottafava/Nicolai ITA [6] vs Hammarberg/Berger T. AUT

23-Aug, 14:00, 2: Mol, H./Berntsen NOR [11] [Q] vs Hammarberg/Berger T. AUT

23-Aug, 18:00, 2: Evandro/Arthur BRA [3] vs Cottafava/Nicolai ITA [6]

Pool D

22-Aug, 11:00, CC: van de Velde/Immers NED [5] vs Henning/Just GER [12]

22-Aug, 11:00, 2: Boermans/de Groot NED [4] vs Pedrosa/Campos POR [3]

23-Aug, 11:00, CC: Boermans/de Groot NED [4] vs Henning/Just GER [12]

23-Aug, 11:00, 2: van de Velde/Immers NED [5] vs Pedrosa/Campos POR [3]

23-Aug, 15:00, CC: Henning/Just GER [12] vs Pedrosa/Campos POR [3]

23-Aug, 15:00, 2: Boermans/de Groot NED [4] vs van de Velde/Immers NED [5]