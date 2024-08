Beach volley, Nicolai/Cottafava sfortunati e rimontati: Ehlers/Wickler in finale all’Europeo

Sfortuna che si materializza sotto forma di millimetri in tre palloni decisivi del tie break ma anche tanto rammarico per qualche occasione sprecata. Paolo Nicolai e Samuele Cottafava per il secondo anno consecutivo si fermano nella semifinale del Campionato Europeo e, come nella edizione passata, escono dal campo dopo essere stati rimontati nel tie break.

Un anno furono gli attuali campioni olimpici Ahman/Hellvig a recuperare un svantaggio di 4 punti nel tie break agli italiani, oggi è toccato ai vice-campioni olimpici, i tedeschi Ehlers/Wickler che, sotto 6-9 nel terzo set, sono riusciti a vincere al secondo tentativo 16-14 facendo leva sul muro.

E dire che la partita era iniziata benissimo per gli azzurri che hanno giocato un primo set senza sbavature, rischiando il giusto in battuta e prendendo un vantaggio di 3 punti che sono riusciti a portare fino al 21-18 conclusivo che sembrava avere incanalato il match sui binari della coppia azzurra. Come troppo spesso è capitato in questa stagione, però, gli azzurri sono andati incontro al black out letale in avvio di secondo set. In un baleno, tra errori in attacco degli italiani e difese nemmeno troppo complicate, i tedeschi sono trovati avanti 5-1 e, con un cambio palla solidissimo, hanno tenuto sempre a distanza di sicurezza gli azzurri fino al 21-17 che ha aperto le porte al tie break.

Nel set decisivo partenza ottima degli azzurri che si portano sul 4-2 e Nicolai ha anche la palla del +3 ma non la sfritta mettendo fuori per un centimetro un tocco di prima intenzione. Gli azzurri restano avanti fino al 9-6, poi il patatrac: muro di Ehler e attacco fuori di meno di un centimetro di Nicolai rilevato solo dal Challenger: 9-9 e tutto da rifare ma, come se non bastasse, Ehlers trova l’ace del 12-11 Germania colpendo fortissimo il nastro con la palla che scavalca la rete e cade nel campo italiano.

Gli azzurri provano a reagire e riescono ad annullare il primo match ball con un attacco di Cottafava. Al secondo tentativo, però, il muro di Ehlers su Nicolai decide il match e regala la finale ai tedeschi: 16-14. Alle 13.45 azzurri in campo per la finale che vale il bronzo.