Beach Volley, Nicolai/Cottafava battono i n.1 del mondo e volano agli ottavi di finale alle Olimpiadi!

Lo splendido scenario della Tour Eiffel Arena ha fatto da sfondo alla terza sfida di questa prima fase del beach volley per la coppia azzurra formata da Paolo Nicolai e da Samuele Cottafava in queste Olimpiadi di Parigi 2024. I due azzurri grazie al successo contro gli australiani Mark Nicolaidis e Izac Carracher per 2-0 (21-19; 21-18) hanno rimediato alla sconfitta del primo match contro i qatariani Cherif/Ahmed.

Pertanto, la sfida di quest’oggi contro gli svedesi David Ahman e Jonatan Hellvig assumeva un significato importante ai fini della qualificazione agli ottavi di finale, tenuto conto che anche gli scandinavi avevano perso contro i qatariani citati. Un match difficile, dal momento che i rivali degli azzurri sono la coppia n.1 del ranking e negli scontri diretti, prima di questa partita, si erano imposti quattro volte e perso solo in una circostanza.

Giova ricordare che saranno ammessi agli ottavi le prime due coppie dei sei gironi e le due migliori terze, mentre le altre quattro terze disputeranno un lucky loser round che metterà in palio gli ultimi pass per proseguire l’avventura sulla sabbia dei Giochi. Ebbene, gli azzurri si sono resi protagonisti di una prestazione strepitosa, suggellata dallo score di 24-22; 21-17.

Un primo parziale lottatissimo in cui Nicolai ha ritrovato, rispetto al primo incontro, la sua capacità al servizio e soprattutto nelle giocate a sfruttare il muro avversario. Preciso in palleggio anche Cottafava, in grado di innescare con grande continuità le iniziative del proprio compagno. Nella sfida punto a punto, con gli svedesi a riprendere gli azzurri nella fase centrale, i nostri portacolori hanno dimostrato carattere e qualità nelle fasi decisive.

Nel secondo set ancora Nicolai sugli scudi, con schiacciate dalla potenza disarmante a piegare letteralmente le mani degli svedesi. Una frazione autorevole in cui anche il mancino Cottafava si è fatto vedere maggiormente in attacco anche perché gli scandinavi hanno chiamato con maggior continuità in ricezione quest’ultimo, per costringere al palleggio il citato Nicolai. Nessun timore e 21-17 che vale gli ottavi di finale, considerando il secondo posto nel raggruppamento alle spalle dei qatariani.