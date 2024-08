Beach volley, Nicolai/Cottafava a un passo dai quarti ad Amburgo! Riscatto Gottardi/Menegatti, rimpianti Bianchi/Orsi Toth

E’ iniziata con due successi e una sconfitta la seconda giornata dell’Elite 16 di Amburgo per l’Italia del beach volley che potrebbe portare tutte e tre le coppie presenti nel tabellone principale del prestigioso torneo tedesco alla fase ad eliminazione diretta.

Certi della qualificazione sono già Nicolai/Cottafava che in mattinata hanno sconfitto nettamente 2-0 gli emergenti austriaci Hammarberg/Berger, coppia che farà parlare di sè in futuro. Gli azzurri sono partiti forte portandosi sul 9-4 nel primo set e controllando il vantaggio fino al 21-16 conclusivo. Nel secondo parziale ancora un break azzurro nella parte centrale per il 12-6, poi il tentativo di rimonta degli austriaci fino al 15-13 e il buon fibnale degli italiani che hanno vinto 21-17. Nel pomeriggio Nicolai/Cottafava affronteranno i brasiliani Evandro/Pedro e potrebbe bastare anche una sconfitta con parziali non netti agli azzurri per accedere direttamente ai quarti.

Vittoria molto importante in chiave qualificazione alla fase ad eliminazione diretta per Menegatti/Gottardi che hanno sofferto non poco contro le olandesi Piersma/Bekhuis. Avanti 11-8 e 15-12 le azzurre si sono fatte riprendere due volte ed è servita la soluzione ai vantaggi per regalare loro il successo con il punteggio di 22-20 nel primo set. nel secondo parziale le azzurre sono partite male andando sotto 3-7 ma si sono rimesse in careggiata da subito 88-8). Seconda parte si set equilibrata e ancora una volta in volata Menegatti/Gottardi hanno avuto la meglio 21-19. Alle 12.00 le azzurre sfideranno le medaglie di bronzo olimpiche Huberli/Brunner.

Sconfitta con tanti rimpianti ma non decisiva nella lotta per il passaggio al turno successivo per Orsi Toth e Bianchi che se la sono giocata alla pari anche con le forti statunitensi Scoles/Flint, dopo la sconfitta al tie break con Stam/Schoon all’esordio, e anche in questo caso sono uscite sconfitte con il punteggio di 2-1. I rimpianti sono legati in primis al set di apertura quando le azzurre, avanti 18-16 e 20-18, hanno sprecato ben cinque set ball prima di cedere 24-26 alle americane.

Nel secondo set Bianchi7Orsi Toth sono partite forte scattando avvanti 8-3 e mantenendo il vantaggio fino al 19-13. le azzurre hanno rintuzzato il tentativo di rimonta delle rivali (19-17) vincendo 21-18 e allungando il match. Tie break ad elastico con le azzurre prima sotto 2-5, poi avanti 10-7, poi sotto 10-11 e ancora avanti 14-12 ma incapaci di chiudere a loro favore. Anche qui quattro match ball annullati per le italiane e Scoles/Flint brave a chiudere al terzo tentativo 20-18. Orsi Toth/Bianchi ci riproveranno alle 13 in una sorta di spareggio per gli ottavi di finale contro le brasiliane Hegeile/Vitoria, anche loro reduci da due sconfitte.

TORNEO FEMMINILE

Gironi:

Pool A

22-Aug 13:00 (CC) Müller/Tillmann GER [1] vs. Ahtiainen/Lahti FIN [16] [Q] 2-0 (21-17, 21-13)

22-Aug 13:00 (2) Klinger D./Klinger R. AUT [8] [Q] vs. Gonzalez/Navas PUR [9] [Q] 2-0 (21-13, 21-12)

22-Aug 17:00 (CC) Müller/Tillmann GER [1] vs. Gonzalez/Navas PUR [9] [Q] 2-0 (21-13, 21-8)

22-Aug 17:00 (2) Klinger D./Klinger R. AUT [8] [Q] vs. Ahtiainen/Lahti FIN [16] [Q] 1-2 (21-18, 16-21, 13-15)

23-Aug 17:00 (CC) Müller/Tillmann GER [1] vs. Klinger D./Klinger R. AUT [8] [Q]

23-Aug 17:00 (2) Gonzalez/Navas PUR [9] [Q] vs. Ahtiainen/Lahti FIN [16] [Q]

Pool B

22-Aug 08:00 (CC) Hüberli/Brunner SUI [2] vs. Piersma B./Bekhuis NED [15] [Q] 2-0 (21-9, 21-13)

22-Aug 08:00 (2) Gottardi/Menegatti ITA [7] vs. Thamela/Victoria BRA [10] [Q] 1-2 (19-21, 21-16, 19-21)

23-Aug 08:00 (CC) Hüberli/Brunner SUI [2] vs. Thamela/Victoria BRA [10] [Q] 2-1 (17-21, 21-18, 15-12)

23-Aug 08:00 (2) Gottardi/Menegatti ITA [7] vs. Piersma B./Bekhuis NED [15] [Q] 2-0 (22-20, 21-19)

23-Aug 12:00 (CC) Hüberli/Brunner SUI [2] vs. Gottardi/Menegatti ITA [7]

23-Aug 12:00 (2) Thamela/Victoria BRA [10] [Q] vs. Piersma B./Bekhuis NED [15] [Q]

Pool C

22-Aug 09:00 (CC) Stam/Schoon NED [3] vs. Orsi Toth, R./Bianchi ITA [14] [Q] 2-1 (23-25, 21-14, 15-9)

22-Aug 09:00 (2) Scoles/Flint USA [6] vs. Hegeile/Vitoria BRA [11] [Q] 2-1 (23-25, 21-13, 15-13)

23-Aug 09:00 (CC) Stam/Schoon NED [3] vs. Hegeile/Vitoria BRA [11] [Q] 2-0 821-12, 21-18)

23-Aug 09:00 (2) Scoles/Flint USA [6] vs. Orsi Toth, R./Bianchi ITA [14] [Q] 2-1 (26-24, 18-21, 20-18)

23-Aug 13:00 (CC) Stam/Schoon NED [3] vs. Scoles/Flint USA [6]

23-Aug 13:00 (2) Hegeile/Vitoria BRA [11] [Q] vs. Orsi Toth, R./Bianchi ITA [14] [Q]

Pool D

22-Aug 12:00 (CC) Vergé-Dépré A./Mäder SUI [5] vs. Ludwig/Lippmann GER [12] 2-1 (23-25, 21-17, 15-13)

22-Aug 12:00 (2) Agatha/Rebecca BRA [4] vs. Paulikiene/Raupelyte LTU [13] [Q] 0-2 (19-21, 18-21)

22-Aug 16:00 (CC) Agatha/Rebecca BRA [4] vs. Ludwig/Lippmann GER [12] 2-0 (21-19, 22-20)

22-Aug 16:00 (2) Vergé-Dépré A./Mäder SUI [5] vs. Paulikiene/Raupelyte LTU [13] [Q] 1-2 (20-22, 21-18, 13-15)

23-Aug 16:00 (CC) Ludwig/Lippmann GER [12] vs. Paulikiene/Raupelyte LTU [13] [Q]

23-Aug 16:00 (2) Agatha/Rebecca BRA [4] vs. Vergé-Dépré A./Mäder SUI [5]

TORNEO MASCHILE

Gironi:

Pool A

22-Aug, 15:00, CC: Ehlers/Wickler GER [1] vs Métral/Jordan SUI [12] 2-1 (21-17, 21-23, 15-9)

22-Aug, 15:00, 2: Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [8] [Q] vs Nicolaidis/Carracher AUS [9] [Q] 2-0 (21-19, 21-17)

22-Aug, 18:00, CC: Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [8] [Q] vs Métral/Jordan SUI [12] 2-0 (21-18, 21-19)

22-Aug, 20:00, CC: Ehlers/Wickler GER [1] vs Nicolaidis/Carracher AUS [9] [Q] 0-2 (0-21, 0-21)

23-Aug, 14:00, CC: Nicolaidis/Carracher AUS [9] [Q] vs Métral/Jordan SUI [12]

23-Aug, 20:00, CC: Ehlers/Wickler GER [1] vs Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [8] [Q]

Pool B

22-Aug, 14:00, CC: Mol, A./Sørum, C. NOR [2] vs Luini/Penninga NED [8] 2-0 (21-17, 26-24)

22-Aug, 14:00, 2: Herrera/Gavira ESP [7] vs Arthur/Adrielson BRA [10] [Q] 0-2 (19-21, 13-21)

22-Aug, 18:00, 2: Herrera/Gavira ESP [7] vs Luini/Penninga NED [8] 2-0 (21-16, 21-17)

22-Aug, 19:00, CC: Mol, A./Sørum, C. NOR [2] vs Arthur/Adrielson BRA [10] [Q] 2-0 (21-11, 21-19)

23-Aug, 18:00, CC: Mol, A./Sørum, C. NOR [2] vs Herrera/Gavira ESP [7]

23-Aug, 19:00, CC: Arthur/Adrielson BRA [10] [Q] vs Luini/Penninga NED [8]

Pool C

22-Aug, 10:00, CC: Evandro/Arthur BRA [3] vs Hammarberg/Berger T. AUT 0-2 (17-21, 18-21)

22-Aug, 10:00, 2: Cottafava/Nicolai ITA [6] vs Mol, H./Berntsen NOR [11] [Q] 2-1 (21-16, 20-22, 15-11)

23-Aug, 10:00, CC: Evandro/Arthur BRA [3] vs Mol, H./Berntsen NOR [11] [Q] 2-0 (21-15, 21-15)

23-Aug, 10:00, 2: Cottafava/Nicolai ITA [6] vs Hammarberg/Berger T. AUT 2-0 (21-16, 21-17)

23-Aug, 14:00, 2: Mol, H./Berntsen NOR [11] [Q] vs Hammarberg/Berger T. AUT

23-Aug, 18:00, 2: Evandro/Arthur BRA [3] vs Cottafava/Nicolai ITA [6]

Pool D

22-Aug, 11:00, CC: van de Velde/Immers NED [5] vs Henning/Just GER [12] 2-0 (21-15, 21-15)

22-Aug, 11:00, 2: Boermans/de Groot NED [4] vs Pedrosa/Campos POR [3] 2-0 (21-15, 21-17)

23-Aug, 11:00, CC: Boermans/de Groot NED [4] vs Henning/Just GER [12]

23-Aug, 11:00, 2: van de Velde/Immers NED [5] vs Pedrosa/Campos POR [3] 2-0 (21-14, 21-18)

23-Aug, 15:00, CC: Henning/Just GER [12] vs Pedrosa/Campos POR [3]

23-Aug, 15:00, 2: Boermans/de Groot NED [4] vs van de Velde/Immers NED [5]