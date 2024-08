Beach volley, Menegatti/Gottardi volano in semifinale agli Europei! Svizzere battute al tie break

Per la prima volta Marta Menegatti e Valentina Gottardi in coppia sono in semifinale agli Europei di beach volley. Il binomio azzurro ha superato anche i quarti di finale e domattina cerca un posto in finale del torneo continentale affrontando le lituane Paulikiene/Raupelyte che hanno eliminato le ceche Hermannova/Stochlova.

Contro Vergè-Deprè/Mader le azzurre nel quarto di finale giocato questa sera sono partite bene vincendo 21-19 un primo set molto combattuto. Le svizzere hanno tentato il tutto per tutto nel secondo set prendendo da subito un buon vantaggio e imponendosi 21-14. Tie break a senso unico a favore della coppia azzurra che si è imposta con il punteggio di 15-10 e domani affronterà le lituane Paulikiene/Raupelyte, anche loro alla prima semifinale continentale. Nell’altra semifinale saranno di fronte le elvetiche Bobner/Vergè-Deprè e le tedesche Muller/Tillmann.

TORNEO MASCHILE

Sedicesimi di finale:

CC The Hag Hörl/Horst AUT [23] Marchetto/Windisch ITA [2] 2-0 (21-11, 21-15)

1 The Hagu Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [18] Rotar/Gauthier-Rat FRA [10] 2-0 (21-0, 21-0)

CC Apeldoo Mol, H./Berntsen NOR [14] Janiak/Brozyniak POL [12] 2-1 (21-17, 17-21, 15-12)

CC Apeldoo Boermans/de Groot NED [5] Penninga/Heemskerk NED [30] 2-0 (21-14, 21-15)

CC The Hag Brouwer/Meeuwsen NED [11] Dal Corso/Viscovich ITA [13] 2-1 (21-17, 19-21, 18-16)

1 The Hagu Kantor/Zdybek POL [20] Métral/Haussener SUI [27] 1-2 (16-21, 21-19, 14-16)

CC Arnhem Aye, C./Bassereau FRA [1] Krattiger/Breer SUI [24] 1-2 (21-18, 17-21, 11-15)

CC Arnhem Hammarberg/Waller AUT [9] Popov/Reznik UKR [16] 2-0 (21-8, 21-10)

Ottavi di finale:

16-Aug 18:00 CC The Hag Herrera/Gavira ESP [15] Hörl/Horst AUT [23] 2-0 (21-12, 21-16)

16-Aug 18:00 1 The Hagu Cottafava/Nicolai ITA [7] Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [18] 2-0 (21-19, 21-18)

16-Aug 19:30 CC Apeldoo Stankevicius/Knasas LTU [28] Mol, H./Berntsen NOR [14] 0-2 (14-21, 23-25)

16-Aug 20:30 CC Apeldoo Ehlers/Wickler GER [3] Boermans/de Groot NED [5] 2-0 (21-16, 21-15)

16-Aug 19:00 CC The Hag van de Velde/Immers NED [4] Brouwer/Meeuwsen NED [11] 2-1 (18-21, 21-14, 15-11)

16-Aug 19:00 1 The Hagu Sepka/Sedlak CZE [22] Métral/Haussener SUI [27] 2-0 (21-17, 21-13)

16-Aug 21:35 CC Arnhem Plavins/Fokerots LAT [25] Krattiger/Breer SUI [24] 2-0 (21-18, 21-18)

16-Aug 20:35 CC Arnhem Luini/Varenhorst NED [17] Hammarberg/Waller AUT [9] 2-0 (21-16, 22-20)

Quarti di finale:

17-Aug 15:30 CC The Hag Cottafava/Nicolai ITA [7] Herrera/Gavira ESP [15]

17-Aug 15:00 CC Arnhem Ehlers/Wickler GER [3] Mol, H./Berntsen NOR [14]

17-Aug 16:30 CC The Hag Sepka/Sedlak CZE [22] van de Velde/Immers NED [4]

17-Aug 14:00 CC Arnhem Luini/Varenhorst NED [17] Plavins/Fokerots LAT [25]

TORNEO FEMMINILE

Sedicesimi di finale:

CC Apeldoo Plesiutschnig/Schützenhöfer AUT [23] Stam/Schoon NED [2] 1-2 (21-19, 12-21, 9-15)

CC Apeldoo Schneider/Kozuch GER [15] Cools/Vd Vonder BEL [10] 2-0 (21-19, 21-12)

CC Arnhem Sliwka/Wachowicz POL [14] Dunarova/Mokrá CZE [21] 2-0 (21-14, 34-32)

CC Arnhem Ludwig/Lippmann GER [12] Piersma B./Bekhuis NED [19] 2-0 (21-16, 21-19)

CC The Hag Álvarez M/Moreno ESP [6] Ahtiainen/Lahti FIN [29] 0-2 (19-21, 18-21)

1 Orsi Toth, R./Bianchi ITA [20] Schieder/Borger GER [22] 2-1 (18-21, 21-19, 15-9)

1 Dumbauskaite/Vasiliauskaite LTU [16] Klinger D./Klinger R. AUT [8] 0-2 (16-21, 17-21)

CC The Hag Bröring/van Driel, E. NED [25] Konink/Poiesz NED [32] 2-0 (21-18, 28-26)

Ottavi di finale:

13:00 CC Apeldoo Hladun/Lazarenko UKR [31] Stam/Schoon NED [2] 0-2 (18-21, 17-21)

12:00 CC Apeldoo Böbner/Vergé-Dépré Z. SUI [7] Schneider/Kozuch GER [15] 2-1 (17-21, 21-16, 15-9)

12:30 CC Arnhem Müller/Tillmann GER [5] Sliwka/Wachowicz POL [14] 2-0 (21-15, 21-14)

13:30 CC Arnhem Graudina/Samoilova LAT [3] Ludwig/Lippmann GER [12] 2-0 (21-12, 21-18)

15:00 1 Gottardi/Menegatti ITA [4] Ahtiainen/Lahti FIN [29] 2-0 (21-12, 21-8)

15:00 CC The Hag Vergé-Dépré A./Mäder SUI [11] Orsi Toth, R./Bianchi ITA [20] 2-1 (14-21, 27-25, 15-13)

16:00 1 Paulikiene/Raupelyte LTU [9] Klinger D./Klinger R. AUT [8] 2-0 (25-23, 21-18)

16:00 CC The Hag Hermannova/Stochlova CZE [17] Bröring/van Driel, E. NED [25] 2-0 (21-19, 21-13)

Quarti di finale:

16-Aug 19:35 CC Arnhem Böbner/Vergé-Dépré Z. SUI [7] Stam/Schoon NED [2] 2-0 (21-19, 21-18)

16-Aug 18:30 CC Arnhem Graudina/Samoilova LAT [3] Müller/Tillmann GER [5] 1-2 (21-18, 13-21, 13-15)

16-Aug 20:00 CC The Hag Vergé-Dépré A./Mäder SUI [11] Gottardi/Menegatti ITA [4] 1-2 (19-21, 21-14, 10-15)

16-Aug 21:00 CC The Hag Hermannova/Stochlova CZE [17] Paulikiene/Raupelyte LTU [9] 0-2 (21-23, 13-21)

Semifinali:

17-Aug 14:30 CC The Hag Müller/Tillmann GER [5] Böbner/Vergé-Dépré Z. SUI [7]

17-Aug 13:15 CC The Hag Paulikiene/Raupelyte LTU [9] Gottardi/Menegatti ITA [4]