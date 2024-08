Beach volley, Gottardi/Menegatti d’argento a The Hague. Muller/Tillmann campionesse d’Europa

Serviva una partita maiuscola a Gottardi e Menegatti per ribaltare il pronostico contro le tedesche Muller/Tillmann nella finale del campionato europeo in Olanda. Le azzurre non sono riuscite ad essere efficaci al servizio e sono state discontinue in attacco, lasciando così via libera alla coppia tedesca, che fu di bronzo ai Mondiali di Roma nel 2022. Le tedesche hanno vinto 2-0 riportando il trofeo continentale in Germania dopo sette anni, e per le azzurre è arrivato un argento comunque prestigioso che non cancella però il cammino al di sotto delle aspettative nel torneo olimpico.

La partita vera non c’è mai stata. nel primo set la coppia tedesca è partita forte e si è portata subito sul 4-1. Sono state le tedesche a tenere a galla con tre errori al servizio le azzurre che hanno perso progressivamente terreno (7-11), sono rimaste comunque a galla fino al 17-19 grazie al cambio palla e nel finale sono crollate sotto i colpi di Tillmann, match winner per le tedesche: 21-17.

Nel secondo set ancora tedesche subito avanti ma stavolta la montagna da scalare per la coppia italiana è ancora più alta perchè Muller/Tillmann si portano sull’8-2. le azzurre provano a scuotersi, non avendo più nulla da perdere ma la coppia tedesca tiene il cambio palla con facilità e respinge i tentativi di rimonta (8-13). Nel finale Gottardi ritrova finalmente la sua battuta efficace che sembrava averla abbandonata oggi ma non basta. Le azzurre rimontano fino al 20-18 ma ci pensa ancora Tilllmann a spegnere gli ultimi sogni della coppia italiana: 21-18.

L’Italia torna sul podio europeo quattro anni dopo il terzo posto di Lupo/Nicolai nel 2020. Non scende dal podio, invece, la Svizzera che sale sul terzo gradino grazie a Esmèe/Zoè che hanno sconfitto 2-0 (22-20, 21-14) le lituane Paulikiene/Raupelyte nella finale per il terzo posto.