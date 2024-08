Beach volley, Gottardi/Menegatti a un soffio dalla finale ad Amburgo. Sconfitte al tie break, giocheranno per il terzo posto

Sono andate vicinissime all’impresa che avrebbe in qualche modo impreziosito la stagione ma alla fine la classe delle svizzere Huberli/Brunner, medaglie di bronzo olimpiche, ha prevalso su Gottardi/Menegatti, sconfitte al tie break nella semifinale dell’Elite 16 di Amburgo.

La coppia azzurra ha sfiorato una clamorosa rimonta contro la titolata coppia svizzera, che lo scorso anno si laureò campione d’Europa, e alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca. Nel primo set le azzurre si sono trovate subito ad inseguire, sotto 6-10 e 9-13. Il tentativo di rimonta sul 12-14 è stato subito rintuzzato dalle elvetiche che hanno piazzato un break di 5-1 aprendosi la strada per il successo con il punteggio di 21-15.

Nel secondo set ancora partenza a razzo delle svizzere che, però, sul 5-8, si bloccano, vengono raggiunte sull’8 pari e inizia un’altra partita con le azzurre più efficaci al servizio. Il break decisivo stavolta è delle italiane che piazzano un 6-1 volando sul 17-13 e si impongono con il punteggio di 21-17.

Tie break tutto ad inseguimento per Gottardi e Menegatti che partono male, sotto 0-4, si riprendono (4-5) e poi restano in scia delle rivali fino al 12-14. La coppia italiana annulla i due match ball e si va ai vantaggi. Le azzurre annullano altre quattro palle match, riescono ad ottenere il break ma le svizzere, annullato l’unico match ball delle rivali, ribaltano definitivamente la situazione e si impongono con il punteggio di 21-19. La coppia italiana sarà in campo alle 15.30 per la finale per il terzo posto contro la perdente di Muller/Tillmann-Thamela/Victoria.