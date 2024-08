Beach volley, doppio quarto posto per gli azzurri ad Amburgo

Niente podio ma resta comunque un grande risultato per il beach volley italiano quello di Amburgo con il doppio quarto posto di Gottardi/Menegatti e Nicolai/Cottafava, che si sono arresi ai rispettivi avversari nelle finali che valevano il terzo gradino del podio.

Gottardi/Menegatti hanno chiuso il loro torneo tedesco (e forse anche la stagione) come lo avevano iniziato, con una sconfitta, stavolta dal peso specifico più alto, contro le brasiliane Victoria/Thamela, che si sono imposte in due set. Primo parziale tiratissimo con le azzurre che non sfruttano una buona partenza (5-2), si fanno riprendere e superare nel finale. le brasiliane guadagnano un break di vantaggio (17-15) e proseguono fino al termine con il punteggio di 21-19.

Nel secondo set le brasiliani sembrano poter dominare il campo e raggiungono il vantaggio massimo sul 15-9 ma le azzurre non mollano, tornano sotto con un break di 7-1 che le porta sul pareggio a quota 16, ma nel finale ancora una volta sono le verde-oro ad avere qualcosa in più, e a vincere ancora 21-19.

In campo maschile Nicolai/Cottafava hanno pagato la battaglia con Mol/Sorum in semifinale ed hanno ceduto abbastanza velocemente in due set agli olandesi Boermans/De Groot nella sfida che valeva la terza piazza.

Solo in avvio gli azzurri hanno dato l’impressione di potersela giocare ma, avanti 7-4, sono stati superati con un break di 4-0 e gli olandesi hanno progressivamente distanziato i rivali vincendo 21-18 il primo parziale. Secondo set senza storia, con gli azzurri subito sotto 9-4 ed incapaci di reagire nella seconda parte, fino al 21-13 che ha regalato il terzo gradino del podio agli olandesi.