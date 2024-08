Beach volley, brividi ad Amburgo: Gottardi/Menegatti ai quarti, Orsi Toth/Bianchi none. Che occasione per Nicolai/Cottafava…

Mattinata da brividi per l’Italia del beach volley ad Amburgo dove si sono da poco conclusi i primi due ottavi di finale del torneo femminile che vedevano al via due coppie azzurre: Gottardi/Menegatti sono riuscite a superare il turno non senza qualche sussulto, mentre Orsi Toth/Bianchi sono state eliminate ma salutano la loro prima presenza in un Elite 16 con un buon nono posto ma soprattutto con la consapevolezza di potersela giocare alla pari con alcune delle coppie più forti del panorama internazionale.

Gottardi/Menegatti stavolta, a differenza del doppio successo all’Europeo, hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione delle finlandesi Ahtiainen/Lahti. La coppia italiana ha vinto una sfida rocambolesca, totalmente diversa da quelle a senso unico di una settimana fa. Le azzurre, dopo una prima fase di equilibrio nel primo set, hanno piazzato il break di 6-1 portandosi sul 18-13 e aprendosi la strada per il 21-15 conclusivo.

Nel secondo set, però, la macchina azzurra si è inceppata. le finlandesi sono scattate avanti 6-3 e 11-8, poi hanno preso il largo con un break di 6-0 che le ha portate sul 17-8, pareggiando il conto con il punteggio di 21-11. Tie break molto equilibrato con le due coppie sempre vicinissime e le azzurre a conquistare il match ball sul 14-13. Ce ne sono voluti ben cinque a Menegatti/Gottardi per portare a casa la vittoria con il punteggio di 19-17. Alle 16.00 le azzurre affronteranno per l’ingresso in semifinale le olandesi Stam/Schoon a caccia del primo successo stagionale (finora seconde a Tepic e terze ad Espinho) e reduci dalla delusione per l’eliminazione ai quarti di finale all’Europeo in casa. I precedenti parlano di cinque vittorie delle olandesi e un successo italiano ottenuto nell’ultima sfida diretta poco più di un mese fa a Gstaad.

Non sono andate altrettanto bene le cose per Giada Bianchi e Reka Orsi Toth che si sono arrese in due set, pur combattendo per lunghi tratti alla pari, alle lituane Paulikiene/Raupelyte, quarte all’Europeo della settimana scorsa. La coppia lituana, sotto 11-13, ha piazzato un break di 7-2 che ha ribaltato la situazione nella parte finale del primo set vinto dalle lituane 21-17. Nel secondo set le azzurre, sotto 6-9 e 11-14, hanno piazzato a loro volta un break di 5-1 portandosi sul 18-16 ma si sono fatte rimontare nel finale e, dopo aver annullato un match ball, hanno avuto tre opportunità per chiudere il parziale ed allungare l’incontro ma non le hanno sfruttate perdendo ai vantaggi 25-23.

In campo maschile Nicolai/Cottafava sono già ai quarti di finale e il sorteggio non è stato malvagio per gli azzurri che attendono la vincente della sfida tra i giovani tedeschi Hennig/Just e la coppia australiana Nicolaidis/Carracher, già sconfitta dagli italiani ai Giochi olimpici nel girone preliminare. Coppie in campo in serata.

TORNEO FEMMINILE

Gironi:

Pool A

22-Aug 13:00 (CC) Müller/Tillmann GER [1] vs. Ahtiainen/Lahti FIN [16] [Q] 2-0 (21-17, 21-13)

22-Aug 13:00 (2) Klinger D./Klinger R. AUT [8] [Q] vs. Gonzalez/Navas PUR [9] [Q] 2-0 (21-13, 21-12)

22-Aug 17:00 (CC) Müller/Tillmann GER [1] vs. Gonzalez/Navas PUR [9] [Q] 2-0 (21-13, 21-8)

22-Aug 17:00 (2) Klinger D./Klinger R. AUT [8] [Q] vs. Ahtiainen/Lahti FIN [16] [Q] 1-2 (21-18, 16-21, 13-15)

23-Aug 17:00 (CC) Müller/Tillmann GER [1] vs. Klinger D./Klinger R. AUT [8] [Q] 2-1 (20-22, 21-16, 15-10)

23-Aug 17:00 (2) Gonzalez/Navas PUR [9] [Q] vs. Ahtiainen/Lahti FIN [16] [Q] 0-2 (5-21, 17-21)

Pool B

22-Aug 08:00 (CC) Hüberli/Brunner SUI [2] vs. Piersma B./Bekhuis NED [15] [Q] 2-0 (21-9, 21-13)

22-Aug 08:00 (2) Gottardi/Menegatti ITA [7] vs. Thamela/Victoria BRA [10] [Q] 1-2 (19-21, 21-16, 19-21)

23-Aug 08:00 (CC) Hüberli/Brunner SUI [2] vs. Thamela/Victoria BRA [10] [Q] 2-1 (17-21, 21-18, 15-12)

23-Aug 08:00 (2) Gottardi/Menegatti ITA [7] vs. Piersma B./Bekhuis NED [15] [Q] 2-0 (22-20, 21-19)

23-Aug 12:00 (CC) Hüberli/Brunner SUI [2] vs. Gottardi/Menegatti ITA [7] 2-1 (17-21, 21-14, 16-14)

23-Aug 12:00 (2) Thamela/Victoria BRA [10] [Q] vs. Piersma B./Bekhuis NED [15] [Q] 2-0 (21-18, 21-17)

Pool C

22-Aug 09:00 (CC) Stam/Schoon NED [3] vs. Orsi Toth, R./Bianchi ITA [14] [Q] 2-1 (23-25, 21-14, 15-9)

22-Aug 09:00 (2) Scoles/Flint USA [6] vs. Hegeile/Vitoria BRA [11] [Q] 2-1 (23-25, 21-13, 15-13)

23-Aug 09:00 (CC) Stam/Schoon NED [3] vs. Hegeile/Vitoria BRA [11] [Q] 2-0 821-12, 21-18)

23-Aug 09:00 (2) Scoles/Flint USA [6] vs. Orsi Toth, R./Bianchi ITA [14] [Q] 2-1 (26-24, 18-21, 20-18)

23-Aug 13:00 (CC) Stam/Schoon NED [3] vs. Scoles/Flint USA [6] 2-0 (28-26, 21-17)

23-Aug 13:00 (2) Hegeile/Vitoria BRA [11] [Q] vs. Orsi Toth, R./Bianchi ITA [14] [Q] 0-2 (16-21, 16-21)

Pool D

22-Aug 12:00 (CC) Vergé-Dépré A./Mäder SUI [5] vs. Ludwig/Lippmann GER [12] 2-1 (23-25, 21-17, 15-13)

22-Aug 12:00 (2) Agatha/Rebecca BRA [4] vs. Paulikiene/Raupelyte LTU [13] [Q] 0-2 (19-21, 18-21)

22-Aug 16:00 (CC) Agatha/Rebecca BRA [4] vs. Ludwig/Lippmann GER [12] 2-0 (21-19, 22-20)

22-Aug 16:00 (2) Vergé-Dépré A./Mäder SUI [5] vs. Paulikiene/Raupelyte LTU [13] [Q] 1-2 (20-22, 21-18, 13-15)

23-Aug 16:00 (CC) Ludwig/Lippmann GER [12] vs. Paulikiene/Raupelyte LTU [13] [Q] 2-0 (21-17, 21-16)

23-Aug 16:00 (2) Agatha/Rebecca BRA [4] vs. Vergé-Dépré A./Mäder SUI [5] 0-2 (19-21, 18-21)

Ottavi di finale:

24-Aug 10:00 2 Paulikiene/Raupelyte LTU [13] [Q] Orsi Toth, R./Bianchi ITA [14] [Q] 2-0 (21-17, 25-23)

24-Aug 10:00 CC Ahtiainen/Lahti FIN [16] [Q] Gottardi/Menegatti ITA [7] 1-2 (15-21, 21-11, 17-19)

24-Aug 11:00 2 Klinger D./Klinger R. AUT [8] [Q] Thamela/Victoria BRA [10] [Q]

24-Aug 11:00 CC Ludwig/Lippmann GER [12] Scoles/Flint USA [6]

Quarti di finale:

Paulikiene/Raupelyte LTU [13] [Q] Hüberli/Brunner SUI [2]

Stam/Schoon NED [3] Gottardi/Menegatti ITA [7]

Winner of Match 26 Vergé-Dépré A./Mäder SUI [5]

Müller/Tillmann GER [1] Winner of Match 25

TORNEO MASCHILE

Gironi:

Pool A

22-Aug, 15:00, CC: Ehlers/Wickler GER [1] vs Métral/Jordan SUI [12] 2-1 (21-17, 21-23, 15-9)

22-Aug, 15:00, 2: Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [8] [Q] vs Nicolaidis/Carracher AUS [9] [Q] 2-0 (21-19, 21-17)

22-Aug, 18:00, CC: Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [8] [Q] vs Métral/Jordan SUI [12] 2-0 (21-18, 21-19)

22-Aug, 20:00, CC: Ehlers/Wickler GER [1] vs Nicolaidis/Carracher AUS [9] [Q] 0-2 (0-21, 0-21)

23-Aug, 14:00, CC: Nicolaidis/Carracher AUS [9] [Q] vs Métral/Jordan SUI [12] 2-0 (21-13, 21-16)

23-Aug, 20:00, CC: Ehlers/Wickler GER [1] vs Capogrosso N./Capogrosso T. ARG [8] [Q] 0-2 (0-21, 0-21)

Pool B

22-Aug, 14:00, CC: Mol, A./Sørum, C. NOR [2] vs Luini/Penninga NED [8] 2-0 (21-17, 26-24)

22-Aug, 14:00, 2: Herrera/Gavira ESP [7] vs Arthur/Adrielson BRA [10] [Q] 0-2 (19-21, 13-21)

22-Aug, 18:00, 2: Herrera/Gavira ESP [7] vs Luini/Penninga NED [8] 2-0 (21-16, 21-17)

22-Aug, 19:00, CC: Mol, A./Sørum, C. NOR [2] vs Arthur/Adrielson BRA [10] [Q] 2-0 (21-11, 21-19)

23-Aug, 18:00, CC: Mol, A./Sørum, C. NOR [2] vs Herrera/Gavira ESP [7] 2-0 (21-19, 21-18)

23-Aug, 19:00, CC: Arthur/Adrielson BRA [10] [Q] vs Luini/Penninga NED [8] 1-2 (18-21, 21-16, 18-20)

Pool C

22-Aug, 10:00, CC: Evandro/Arthur BRA [3] vs Hammarberg/Berger T. AUT 0-2 (17-21, 18-21)

22-Aug, 10:00, 2: Cottafava/Nicolai ITA [6] vs Mol, H./Berntsen NOR [11] [Q] 2-1 (21-16, 20-22, 15-11)

23-Aug, 10:00, CC: Evandro/Arthur BRA [3] vs Mol, H./Berntsen NOR [11] [Q] 2-0 (21-15, 21-15)

23-Aug, 10:00, 2: Cottafava/Nicolai ITA [6] vs Hammarberg/Berger T. AUT 2-0 (21-16, 21-17)

23-Aug, 14:00, 2: Mol, H./Berntsen NOR [11] [Q] vs Hammarberg/Berger T. AUT 0-2 (23-25, 13-21)

23-Aug, 18:00, 2: Evandro/Arthur BRA [3] vs Cottafava/Nicolai ITA [6] 1-2 (21-18, 19-21, 13-15)

Pool D

22-Aug, 11:00, CC: van de Velde/Immers NED [5] vs Henning/Just GER [12] 2-0 (21-15, 21-15)

22-Aug, 11:00, 2: Boermans/de Groot NED [4] vs Pedrosa/Campos POR [3] 2-0 (21-15, 21-17)

23-Aug, 11:00, CC: Boermans/de Groot NED [4] vs Henning/Just GER [12] 2-0 (25-23, 21-18)

23-Aug, 11:00, 2: van de Velde/Immers NED [5] vs Pedrosa/Campos POR [3] 2-0 (21-14, 21-18)

23-Aug, 15:00, CC: Henning/Just GER [12] vs Pedrosa/Campos POR [3] 2-1 (21-14, 19-21, 15-12)

23-Aug, 15:00, 2: Boermans/de Groot NED [4] vs van de Velde/Immers NED [5] 2-1 (21-13, 14-21, 15-12)

Ottavi di finale:

24-Aug 12:00 2 van de Velde/Immers NED [5] Ehlers/Wickler GER [1]

24-Aug 13:00 CC Nicolaidis/Carracher AUS [9] [Q] Henning/Just GER [12]

24-Aug 13:00 2 Evandro/Arthur BRA [3] Arthur/Adrielson BRA [10] [Q]

24-Aug 12:00 CC Herrera/Gavira ESP [7] Hammarberg/Berger T. AUT [14] [Q]