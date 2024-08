Beach soccer, i convocati dell’Italia per il raduno di Tirrenia: 18 azzurri al lavoro

L’Italia si prepara alla Superfinal della EBSL, l’equivalente degli Europei di beach soccer, in programma ad Alghero, con un raduno a Tirrenia previsto nella prima settimana di settembre, al quale parteciperanno 18 azzurri, che saranno poi ridotti a 12 in vista della manifestazione.

Gli azzurri sono i campioni d’Europa in carica, hanno vinto tre titoli continentali nel 2005, nel 2018 e, appunto, nel 2023, e per la prima volta nella storia cercheranno il back-to-back: per prepararsi a difendere il titolo il CT dell’Italia, Emiliano Del Duca, diramerà i 12 convocati il 7 settembre.

La Superfinal si terrà ancora ad Alghero, come lo scorso anno, dal 10 al 15 settembre: l’Italia ha ottenuto il pass per la fase conclusiva della rassegna continentale dopo aver vinto l’International Beach Soccer Tirrenia 2024 e potrà così provare a confermarsi sul trono del Vecchio Continente.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Portieri: Leandro Casapieri, Samuel Martino, Sebastiano Paterniti;

Difensori: Luca Bertacca, Fabio De Nisi (Vigor Lamezia), Josep Gentili Jr;

Esterni: Ovidio Alla, Alessandro Andriani, Alessandro D’Agostino, Tommaso Fazzini, Gianmarco Genovali (Fratres Perignano), Marco Giordani, Emanuele Giusti (Ostia Mare);

Attaccanti: Luca Barsotti, Lorenzo Racaniello, Alessandro Remedi, Fabio Sciacca, Emmanuele Zurlo.