Basket: Team USA fa 3/3 alle Olimpiadi, anche Porto Rico cede dopo un ottimo inizio

Terza vittoria su tre per Team USA alle Olimpiadi di Parigi 2024. La squadra di Steve Kerr si prende i quarti di finale del girone C con il primo posto nel raggruppamento, e lo fa vincendo con Porto Rico con il punteggio di 104-83. Notevolissima soprattutto la performance di Anthony Edwards, autore di 26 punti. Sei in doppia cifra per gli States, solo Josè Alvarado protagonista, finché possibile, per Porto Rico.

Steve Kerr cambia subito qualcosa: dentro Embiid in quintetto base, dopo che con il Sud Sudan non era mai stato inserito. Chi parte bene, però, è Porto Rico, che risponde senza timori alle evoluzioni dei vari Tatum, James e Curry: ci pensano Waters e soprattutto Alvarado non solo a tenere in linea di galleggiamento i portoricani, ma anche a portarli avanti. Lo stesso Alvarado segna da tre in faccia a Curry, Howard e Ford si accendono ed è 25-17, poi arrivano Edwards e Adebayo e, in qualche modo, gli USA riducono il divario: 25-29 dopo 10′.

Quello che accade dopo è un vero e proprio corso accelerato di attacco tenuto dal team americano, che unisce un bel po’ di difesa forte e, in questo modo, decide che la partita in fondo non deve avere più contenuti di reale agone. Comincia Davis con la schiacciata, ma ad entrare in scena per davvero sono Durant ed Edawards, che colpiscono da qualsiasi posizione possibile e immaginabile. Ci provano Alvarado e Waters a reggere inizialmente l’urto, ma questo è un momento in cui si capisce realmente quale sia la portata di questa selezione a stelle e strisce. Dai 4’14” all’intervallo, sul 44-41, la questione diventa un affare privato degli uomini di Kerr. Curry, James, Embiid, Booker: tutti collaborano al 64-45 all’intervallo.

A quel punto, al ritorno sul parquet, è molto facile per gli americani tenere in mano l’intera situazione. C’è spazio sia per lo spettacolo che per qualche piccola scaramuccia tra giocatori e pubblico, nello specifico tra Embiid e gli spettatori francesi. La storia dietro è nota: lui ha il triplo passaporto camerunense-francese-americano, la Francia aveva contato tantissimo sul suo inserimento e invece ha scelto gli States. Sul punteggio non c’è molto da dire, se non il 104-83 finale, che è tale solo perché alla fine vengono un po’ tirati i remi in barca.

USA-PORTO RICO 104-83

USA – Curry* 8, Edwards 26, James* 10, Durant 11, White 2, Haliburton, Tatum* 10, Embiid* 15, Holiday ne, Adebayo 3, Davis 10, Booker* 9. All. Kerr

PORTO RICO – Pineiro ne, Conditt* 4, Howard 9, Reed* 4, Alvarado* 18, Thompson 8, Ford 10, Clavell 4, Romero* 12, Ortis 2, Toro 4, Waters* 8. All. Colon