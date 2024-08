Basket femminile: Spagna sulla Serbia per vincere il girone alle Olimpiadi, Cina di forza su Porto Rico e in attesa

Il girone A ha chiuso oggi i battenti per quanto riguarda il torneo olimpico di basket femminile in corso allo Stade Pierre Mauroy di Lilla. A Parigi 2024 manca ancora un giorno alla conclusione dei gironi, e in attesa dei verdetti degli altri raggruppamenti questo è deciso.

CINA-PORTO RICO 80-58

C’è davvero poco da dire circa l’incontro che mette la parola fine sulla corsa a cinque cerchi di Porto Rico e, almeno allo stato attuale delle cose, fa continuare quella della Cina, che chiude il girone A da terza con una differenza canestri di -1. Con i 18 punti di Meng Li e i 14 di Yueru Li le asiatiche annullano l’accoppiata Arella Guirantes-Brianna Jones (che viaggiano attorno al quasi nulla giornaliero portoricano), da 20 e 13 punti rispettivamente.

La partita rimane equilibrata per i primi minuti, anzi per la metà iniziale del quarto d’apertura, poi, lentamente ma inesorabilmente, la Cina riesce a infilare un parziale che la porta fino al 24-12. In sostanza, la squadra che ha parecchio anche dalle lunghe leve e mani di Han Xu riesce a togliere qualsiasi speranza a Porto Rico anche a livello difensivo, allargando il divario punto dopo punto e chiudendo sul pesante +22 finale.

SERBIA-SPAGNA 62-70

Il punteggio non dice molto di quanto sia stata realmente comandata questa partita dalla Spagna, come non lo dicono i 15 punti di Maria Conde e i 10 di Queralt Casas, le uniche due in doppia cifra. Per la Serbia in poche provano davvero a reggere, compresa Yvonne Anderson che sì ne mette 18, ma tira male con 5/14 dal campo (7/7 in lunetta).

Dopo un primo quarto tutto sommato equilibrato, le cose girano a favore delle iberiche con il trio Conde-Casas-Alba Torrens, una fuoriclasse senza tempo che ancora spiega basket. Il 28-35 del secondo periodo viene ribadito in maniera anche più pesante nel terzo, in cui arriva anche un vantaggio di 21 punti (28-49). Disperata la rimonta finale serba, e soprattutto tardiva, a giochi ormai fatti: la Spagna è prima nel girone.