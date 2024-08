Basket, la Germania batte nettamente la Francia e passa da prima nel girone alle Olimpiadi. 26 punti per Franz Wagner e Schröder

La Germania espugna il Pierre Mauroy Stadium di Lille (Francia) battendo i padroni di casa per 71-85 nell’ultimo turno del gruppo B per la fase a gironi del torneo di basket maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024 e passa da prima del raggruppamento. I campioni del Mondo scappano già nel secondo quarto, con la compagine transalpina incapace di rientrare nel secondo tempo per cercare di mettere pressione nel finale agli avversari. Ora si attende il completamento del gruppo C nella giornata di domani (USA-Porto Rico e Serbia-Sud Sudan) per andare a definire il quadro delle qualificate ai quarti di finale, con gli abbinamenti che verranno sorteggiati.

Franz Wagner e Dennis Schröder mettono la firma sul successo con 26 punti ciascuno, con 8 punti di Moritz Wagner e la doppia doppia accarezzata da Daniel Theis con 7 punti e 8 rimbalzi. Alla Francia non basta la tripla doppia sfiorata da Victor Wembanyama (14 punti, 9 rimbalzi e 12 assist) ad evitare il ko, con i francesi che passano quindi da seconda del girone.

Buona la partenza dei padroni di casa con Batum e Fournier (10-6), con la Germania che mette la freccia grazie a sette punti in fila di Franz Wagner (12-16). Rudy Gobert e Guershon Yabusele pareggiano i conti (16-16), con gli ospiti che trovano nuovamente il vantaggio (16-21). Yabusele fa 2/2 dalla lunetta (18-21), ma Isaac Bonga gela il pubblico del Pierre Mauroy Stadium con la bomba del 18-24 dopo 10’.

Nel secondo quarto Moritz Wagner si rende subito protagonista del vantaggio in doppia cifra dei tedeschi (18-28), con la Francia che fatica a contenere l’offensiva teutonica: Batum prova a scuotere i compagni (23-32), ma Franz Wagner da due e Dennis Schröder da tre tengono i transalpini a distanza (23-37) con coach Collet che chiama time-out. I campioni del Mondo in carica non alzano il piede dall’acceleratore, con Franz Wagner e Schröder perfetti dall’arco per il +20 (25-45). Voigtmann emula i compagni (25-48), con due liberi di Evan Fournier che fissano il punteggio sul 27-48 prima dell’intervallo lungo.

Nella ripresa Matthias Lessort e Matthew Strazel provano a suonare la carica (33-50), ma la Germania risponde subito con due bombe in fila di Andreas Obst e di Daniel Theis (33-56). Si sblocca da tre anche Victor Wembanyama (38-57), con i tedeschi che rimangono a +20 grazie al 2+1 completato da Franz Wagner (41-61). Nicolas Batum batte un colpo dall’arco (44-62), ma è ancora Franz Wagner a prendersi la scena portando la squadra di coach Herbert a +23 alla terza sirena (46-69).

Nel quarto conclusivo i Bleus tentano il tutto per tutto con un break di 5-0 per rosicchiare qualche punto: il CT tedesco non accetta cali di concentrazione e ferma subito il gioco (51-69). Isaia Cordinier prima e Guershon Yabusele poi trovano il canestro con la schiacciata (57-69), ma ci pensa Isaac Bonga a caricare la squadra dalla distanza (59-72) interrompendo così il digiuno offensivo. La Mannschaft ritrova fluidità in attacco con l’inchiodata di Moritz Wagner e la bomba di Johannes Voigtmann (59-77), con Theis e Wembanyama che si sfidano a suon di triple (64-80). La stella dei San Antonio Spurs è l’ultima ad arrendersi dei suoi (70-85), con il libero di Bilal Coulibaly che sancisce il 71-85 con cui la Germania batte nettamente la Francia e passa come prima del girone B!