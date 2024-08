Basket femminile: Italia in semifinale agli Europei Under 16, battuto il Belgio nei quarti

L’Italia si qualifica per le semifinali degli Europei femminili Under 16 in corso di svolgimento a Miskolc, in Ungheria. Sul parquet normalmente utilizzato dal quotato DVTK, le azzurre guidate dal decano delle giovanili Giovanni Lucchesi battono il Belgio per 68-62 con una performance da 23 punti di Isabel Hassan. Le belghe ne mandano quattro in doppia cifra, ma devono accontentarsi del tabellone 5°-8° posto. Le azzurre, nel girone, avevano battuto Croazia e Svezia, perdendo con la Germania, ma imponendosi per 81-43 sulla Grecia negli ottavi. Venerdì troveranno la Finlandia.

L’inizio, fondamentalmente, racconta di un vero e proprio duello tra Hassan, che si carica sulle spalle l’Italia in modo importante, e tutto il Belgio. Dopo 5′, in questo modo, è 8-6, ma le azzurre hanno in Obaseki un valido aiuto. Vilcinskas, Lynch e Proesman mandano avanti le belghe sul 12-15, ma è pronta un’autentica fiammata di Zanetti che vale il 21-17 prima della tripla di Proesman: 21-20 dopo 10′.

Per l’Italia, al ritorno in campo, arriva un piccolo allungo costruito con pazienza: 29-22 dopo quasi 4′. Il Belgio è animato soprattutto da Vilcinskas e Proesman, ma Appetiti e la tripla di Olandi respingono l’assalto (34-27). Arriva però il controparziale belga di 0-7 che viene chiuso da Kibedi per il 34-34 a 1’33” dalla chiusura della prima metà di gara, e qui servono un paio di iniziative di Zuccon per il 38-34 all’intervallo.

Ritorna in campo Hassan e subito piazza sette punti in fila (con annesso gioco da quattro), rendendosi anima del 49-34 azzurro, che arriva quasi alla metà del periodo in questione. Bens, Vilcinskas e Kibedi provano a ricucire in parte lo strappo, ma dall’altra parte c’è sempre il gran talento di Hassan, classe 2009 di grandissima prospettiva. Dal 55-42, però, Vilcinskas riesce a mantenere il Belgio con attive speranze (55-45 a 10′ dal termine).

E in effetti le cose diventano pericolose per le azzurre, perché Vanderstraeten e Proesman riportano le belghe a -5. Si segna meno, ma la coppia Zanetti-Hassan riesce a mantenere un pur minimo margine di sicurezza. Lynch prova a ricreare della vicinanza (60-57 con la tripla frontale a -3’19”), e di lì si genera un duello che vede ancora la numero 9 del Belgio avvicinare sempre più l’Italia. Si arriva a 1’07” dalla fine sul 64-62, e a questo punto Olandi va ancora vicino al canestro per il +4. Si sbaglia tantissimo, dal campo e dalla lunetta, ma a segnare sono Diagne e Mosconi e tanto basta per agguantare la semifinale (68-62).

ITALIA-BELGIO 68-62

ITALIA – Diagne* 7, Magni*, Olandi 7, Mosconi 3, Hassan* 23, Redaelli ne, Zuccon 6, Mueller 3, Zanetti 10, Appetiti* 4, Sablich ne, Obaseki* 5. All. Lucchesi

BELGIO – Lamborelle ne, Gemine, Creemers, Hanssens* 5, Proesman 14, Kibedi* 11, Lynch* 10, Bens 2, Lecluse ne, Vanderstraeten* 5, Depauw ne, Vilcinskas* 12. All. Dusart