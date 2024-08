Ultima giornata della fase a gironi del torneo di basket maschile 3×3 alle Olimpiadi di Parigi 2024, con i play-in disputati tra le squadre classificate dal terzo al sesto posto che hanno così determinato le due semifinali di domani: andiamo a riepilogare brevemente il tutto.

La Francia padrona di casa batte nettamente la Cina per 21-12, chiudendo così al quinto posto complessivo con 4 successi e 3 sconfitte. La Lettonia non trema di fronte ad una mai doma Polonia e vince 16-22, completando così la prima fase imbattuta (7-0) e staccando il pass diretto per la semifinale di domani.

La Lituania sorprende la Serbia in volata con il punteggio di 20-18 e si posiziona al terzo posto. ‘Harakiri’ degli Stati Uniti, in un torneo dove non sono mai riusciti ad entrare in palla: gli USA vengono sconfitti nettamente per 6-21 dall’Olanda, che grazie alla somma di punti segnati si piazza seconda dietro alla Lettonia volando direttamente in semifinale.

La Lituania riesce poi a prevalere nei play-in contro la Polonia per 21-16, staccando così il pass per la semifinale dove incrocerà l’Olanda. Nell’altro match che metteva in palio le semifinali, la quarta squadra che si giocherà la zona medaglie è la Francia, che in un braccio di ferro all’ultimo possesso piega la Serbia per 19-22 ed affronterà la Lettonia sulla strada verso il podio olimpico.