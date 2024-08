In meno di 4 ore è già finita la 3×3 Europe Cup (di fatto gli Europei) dell’Italia. A Vienna, le azzurre, dopo aver perso nel primissimo pomeriggio contro la Francia per 10-14, devono cedere anche di fronte all’Ucraina per 11-15 senza mai avere la reale chance di avvicinare un risultato che, almeno fino a stasera, avrebbe perlomeno dato delle speranze. Saranno dunque transalpine e ucraine a passare il girone, resta da capire in che ordine.

Pronti via, e nel giro di un minuto e mezzo l’Italia è già sotto di cinque punti, con l’Ucraina trascinata da Liashko, con Yurkevichus (habitué del campionato italiano) che prende rimbalzi in enorme quantità. Una vera e propria partenza shock per le azzurre, che provano a scuotersi con Spreafico e Consolini (3-6), per quanto la difesa avversaria resti particolarmente complicata da superare.

Il divario, a metà gara, non accenna a diminuire, anzi ritorna sul -5 a sfavore delle azzurre, che però riescono a far esaurire il bonus di falli alle ucraine (fatto che, contro la Francia, non era però stato sfruttato). Non si segna più per diverso tempo, poi si ricomincia con Trimboli dalla lunetta, ma il canovaccio rimane sempre legato al distacco che non cambia.

E, anzi, l’Ucraina sale sul +7 (6-13) con Uro-Nilie, il che minaccia di porre la parola fine sul match. Arriva anche il 7-14 a due minuti dal termine, con l’Italia che fa sempre una fatica immensa a trovare conclusioni che abbiano un margine di ideale e Filevych che domina dall’alto dei suoi 8 punti totali. Finisce 11-15 con tentativo di ricucire di Spreafico, ma le azzurre sono fuori.