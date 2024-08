Prosegue senza sosta il torneo di basket 3×3 femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024, con le otto squadre impegnate che sono scese in campo oggi dove le partite in programma si sono completate pochi minuti fa: andiamo a fare un breve riepilogo di quanto accaduto sul playground allestito a Place de la Concorde.

La Germania trova subito un successo contro la Cina per 15-18, con le asiatiche che hanno cercato di rimanere a contatto il più possibile con le tedesche che però non hanno tremato nei minuti finali. Australia a due facce nella giornata odierna: prima vince nettamente contro l’Azerbaijan (21-12), poi subito dopo si fa sorprendere da una Spagna agguerrita capace di ribaltare la partita nel finale prevalendo per 17-21.

Successo di misura per gli Stati Uniti contro la Francia (14-13), con la Nazionale americana che sta facendo fatica in quel di Parigi trovando però il secondo sigillo del torneo a Cinque Cerchi. Serve un overtime all’Azerbaijan per piegare la resistenza di una mai doma Cina (21-19), con gli Stati Uniti che portano la sfida tutta ‘nord-americana’ con il Canada al tempo supplementare dove trovano il guizzo decisivo per vincere di un solo punto (18-17).

Il Canada ritorna poco dopo in campo e deve giocare un altro overtime contro la Spagna, dove le Furie Rosse si aggiudicano il match per 20-22 e rimangono al terzo posto con lo stesso record dell’Australia – ricordiamo che le prime due accedono direttamente in semifinale, mentre dalla terza alla sesta devono passare dai quarti di finale. Nella partita che chiudeva la giornata la Germania trova il successo contro le padrone di casa della Francia per 13-14.