ATP Winston-Salem, Lorenzo Sonego la spunta contro Pavel Kotov e approda in semifinale

Lorenzo Sonego la spunta. Vittoria per il n.58 del ranking nei quarti di finale del torneo ATP di Winston-Salem. Il piemontese ha piegato il russo Pavel Kotov (n.63 ATP) con il punteggio di 6-3 7-5 e torna in una semifinale del massimo circuito internazionale dopo quella di Umago dell’anno scorso. Si tratta della prima volta in carriera nel penultimo atto di questo evento, nonché il primo giocatore tricolore a raggiungere questo turno nel torneo citato. Sul cammino di Sonny ci sarà il vincitore della sfida tra il belga David Goffin e l’australiano Rinky Hijikata.

Nel primo set si assiste a un andamento decisamente anomalo dei due giocatori nei turni al servizio. In altre parole, chi è risposta ha quasi sempre la meglio. Per questo, fioccano i break ed è Kotov a non portare a casa alcun punto al servizio, mentre Sonego conquista solo quello del quarto game, che nell’economia della frazione è decisivo. Lorenzo, infatti, chiude sul 6-3.

Nel secondo set la musica non cambia perché sia il russo che l’italiano non hanno assolutamente continuità con il fondamentale della battuta. Il russo va avanti di un break in apertura, ma subisce il ritorno del giocatore italiano nel quarto game. Il valzer del break prosegue in maniera incessante fino al decimo gioco. Nella fase calda il piemontese finalmente incamera il turno al servizio dell’undicesimo e si conferma devastante in risposta, archiviando la pratica sul 7-5.

Leggendo le statistiche, Sonego ha ottenuto il 77% dei punti con la prima di servizio e il 50% con la seconda. Un dato quest’ultimo nettamente superiore a quello del russo (38%) e discriminante nel confronto.