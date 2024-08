ATP Winston-Salem 2024: Lorenzo Sonego carbura nel primo set, poi dilaga su Stricker e va agli ottavi

Terzo turno raggiunto per Lorenzo Sonego al torneo ATP 250 di Winston-Salem per Lorenzo Sonego. Il torinese non si fa troppi problemi nel battere per 6-4 6-1 lo svizzero Dominic Stricker. Un giocatore, l’attuale numero 182 del mondo, che pareva in rampa di lancio verso ottimi successi, e che invece ultimamente ha avuto problemi e cali di rendimento.

Il primo set inizia sotto premesse abbastanza pieni di lotta, con Sonego che deve subito cancellare due palle break nel terzo game, la seconda in stile con il dritto. Dopo queste autentiche schermaglie iniziali, il confronto sembra prendere una piega con i crismi della difficoltà estrema sul fronte del togliersi il servizio. Improvvisamente, però, arriva un game negativo per Stricker, che perde la battuta e il parziale a 15.

Si tratta del momento in cui lo svizzero perde totalmente il controllo della situazione, fatto del quale Sonego ringrazia ampiamente fin dalle fasi iniziali del secondo set. Vero è che anche il nastro ci mette una buona parola, per così dire, nel viaggio verso il 2-0, ed è anche vero che il torinese è molto bravo a salvare un complicato quinto game per andare sul 4-1. Qui arriva un altro break che gli consente di andare a servire per il match, solo che gli ci vuole un altro giro di fatica per chiudere sul 6-1.

Un’ora e 20 minuti: questa basta a Sonego per andare a sfidare uno tra il cinese Juncheng Shang e l’argentino Mariano Navone. Performance superiore in un po’ tutti i numeri, quella del giocatore nato a Torino. Particolare il fatto che abbia sfruttato piuttosto bene il 55% di prime in campo di Stricker, vincendo 12 punti su 19 sulla sua seconda.