ATP Wiston-Salem, Luciano Darderi si arrende in due set a David Goffin al secondo turno

Brutta prova per Luciano Darderi nel secondo turno dell’ATP250 di Winston-Salem. Ci si chiedeva quale versione ci sarebbe stata sul cemento americano, dopo l’uscita di scena da Cincinnati per ritiro nel derby “polemico” contro Flavio Cobolli. Ebbene, è stata una prova decisamente fallosa per il n.38 del ranking, sconfitto dall’ex top-10 David Goffin sul punteggio di 6-2 6-4. Il belga, quindi, giocherà nei quarti di finale contro il francese Arthur Rinderknech, a segno contro l’australiano Chris O’Connell.

Nel primo set Darderi cerca di mettere intensità e, spingendo con il suo dritto, si crea una palla break nel secondo game. Goffin cancella tutto con il servizio e da quel momento sale di colpi. La risposta di rovescio fa la differenza nel quinto gioco e il break in favore del n.90 del mondo arriva puntuale. L’italo-argentino reagisce, avendo sulla racchetta tre palle break nel sesto gioco, ma non c’è concretezza. Discorso opposto per il rivale, nuovamente a segno nel turno al servizio di Darderi e trionfante sul 6-2.

Nel secondo set la musica non cambia e Darderi subisce il break a zero in apertura. In grande difficoltà il n.38 del mondo, che con carattere annulla prima la possibilità del doppio break all’avversario e poi impatta sul 2-2. La battuta però non dà una mano entrambi in questa fase e il valzer del break e del contro-break prosegue. Il più lucido è comunque Goffin che per la terza volta nella frazione strappa il turno al servizio nel settimo game e gestisce il vantaggio fino al termine sullo score di 6-4.

Leggendo le statistiche, il dato che balza all’occhio è il 23% dei punti vinti con la seconda dall’italo-argentino rispetto al 48% dell’avversario.