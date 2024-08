ATP Montreal, Jannik Sinner e Jack Draper affossano Shelton/Bublik e sono nei quarti di finale del doppio

La coppia formata da Jannik Sinner e Jack Draper vince e convince negli ottavi di finale del tabellone del doppio del Masters1000 di Montreal (Canada). L’altoatesino (n.1 del mondo) e il britannico hanno affossato il duo composto dall’americano Ben Shelton e dal kazako Alexander Bublik con il punteggio di 7-6 (2) 6-1. Dopo un primo set lottato, Jannik e Jack hanno preso il largo e il nostro portacolori ha fatto vedere alcuni colpi del suo repertorio, specialmente in risposta. Qualificazione ai quarti di finale centrata e c’è attesa per sapere il nome della prossima coppia rivale che verrà fuori dalla partita tra i polacchi Nys/Zielinski e i n.2 del seeding, Bopanna/Ebden.

Nel primo set Sinner e Draper sono stati abili a disinnescare una palla break nel secondo gioco e due nel quarto, facendo appello alla prima di servizio. Scampato il pericolo, il doppio italo-britannico ha iniziato a macinare gioco e l’andamento delle coppie al servizio è stato molto alto. Nel tie-break, Sinner ha fatto la differenza. Con alcune risposte anticipate, tra cui una bloccata con il rovescio a una mano, non c’è stata storia e sul 7-2 la frazione è andata in archivio.

Nel secondo set si è assistito a un soliloquio. Ancora Jannik sugli scudi, molto bravo a trovare l’impatto con la palla, nonostante Shelton o Bublik non tirassero certamente piano. Una risposta d’incontro con il rovescio ha portato il kazako a rivolgersi al pubblico, allargando in maniera simpatica le braccia. Draper, da questo punto di vista, è stato molto diligente specialmente nella copertura della rete. Sullo score di 6-1 è calato il sipario.

Leggendo le statistiche, il dato che balza agli occhi è stato il 61% dei punti vinti da Sinner/Draper con la seconda di servizio in campo, a certificare la grande solidità della coppia. In questo senso, il 63% dei quindici vinti in risposta alla seconda di Shelton/Bublik è stato un altro fattore.