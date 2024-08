ATP Montreal, Matteo Arnaldi approda ai quarti di finale: Davidovick Fokina si ritira nel 3° set

Prosegue il cammino di Matteo Arnaldi (n.46 del ranking) nel Masters1000 di Montreal. Sul cemento canadese, il ligure si è imposto contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.42 ATP) con il punteggio di 4-6 7-6 (5) 3-0. L’iberico, infatti, si è ritirato a metà del terzo parziale, probabilmente per un malessere che ha avvertito sul finire della seconda frazione. Arnaldi, quindi, incontrerà nei quarti di finale un sorprendente Kei Nishikori, tornato a spolverare il suo miglior tennis in questo torneo, vista l’affermazione contro il portoghese Nuno Borges.

Nel primo set Arnaldi fatica a gestire i turni al servizio. La seconda è troppo morbida e, cancellata una palla break in apertura, Matteo deve subire l’iniziativa dell’iberico, suggellata dal doppio break (terzo e quinto game). L’azzurro ha una reazione d’orgoglio nel sesto gioco, strappando finalmente la battuta al rivale, ma il rivale riesce comunque a portare a casa il parziale sul 6-4.

Nel secondo set va in scena il festival del break, con il nostro portacolori bravo a recuperare in due circostanze lo svantaggio, aggrappandosi letteralmente al fondamentale della risposta. Con il passare dei quindici, il rendimento di Arnaldi al servizio cresce. Mancate due palle break nell’ottavo gioco e salvata una nel game successivo da parte del classe 2001 del Bel Paese, è al tie-break che il ligure fa vedere le cose migliori. Nello stesso tempo, Davidovich Fokina fatica maggiormente negli spostamenti. L’epilogo sul 7-5 sorride all’italiano.

Nel terzo set la partita non c’è. Lo spagnolo non è più attivo come nella prima frazione e il pallino del gioco è nelle mani di Matteo. Conquistati due break di vantaggio (3-0), il n.46 del ranking deve prendere atto del ritiro del suo avversario.

Leggendo le statistiche, si nota il problema principale della partita dell’azzurro: il 49% di prime di servizio in campo. Bravo il nostro portacolori da fondo a compensare, specie dal lato sinistro con il rovescio, mettendo a segno 26 vincenti nel totale.