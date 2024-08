ATP Montreal 2024: Lorenzo Sonego porta a casa un complicato esordio contro Tallon Grieskpoor

Lorenzo Sonego riesce a fare il proprio debutto in maniera vincente al Masters 1000 di Montreal, in Canada. Il torinese, pur complicandosi molto la vita, va vicino alle due ore e 45 minuti per battere l’olandese Tallon Griekspoor per 7-6(7) 5-7 6-4. Ora per lui uno tra l’USA Frances Tiafoe e il cileno Alejandro Tabilo, sebbene il beniamino di casa debba definirsi favorito nella fattispecie.

L’inizio è per buona misura di marca Griekspoor, che riesce a spingere con efficacia e a guadagnarsi la prima palla break, che però Sonego riesce efficacemente a non fargli concretizzare. I due, poi, pur affrontandosi a viso piuttosto aperto non tornano più ad avere particolari occasioni nel prosieguo del tempo (si segnala solo un 15-30 sul 5-4 per l’italiano, dove però, doppio fallo dell’olandese a parte, non c’è reale speranza). Si giunge così a un tie-break che, per buona misura, è di marca del piemontese. Avanti 3-1 e poi 4-2, però, l’azzurro non riesce ad andare via, e anzi deve poi salvare non meno di due set point, di cui uno sul servizio avversario. Ci riesce e, alla fine, in un modo o nell’altro, il 9-7 lo trova.

Nel secondo set, il momento che cambia la situazione è legato al terzo game. Sull’1-1 40-0, infatti, Griekspoor si disunisce in maniera palese, e Sonego può solo che ringraziare e trasformare la situazione nel break che lo trascina avanti anche in questa situazione. Il torinese, però, non è mai particolarmente a proprio agio quando deve servire, trovandosi spesso sullo 0-15 o 0-30. Alla fine paga la situazione cedendo a zero, e male, l’ottavo gioco. Non finisce qui, perché a zero perde la battuta anche sul 5-6, e se l’ultimo punto riserva un paio di prodezze di Griekspoor, sugli altri qualche responsabilità Sonego ce l’ha.

Nonostante questo, il terzo set si rivela essere davvero importante per il piemontese, che riesce a pescare dal cilindro il break a 15 nel terzo game. Un break che non solo tiene, ma per poco non fa diventare doppio, perché nel frattempo c’è un chiaro momento di calo di Griekspoor, che però evita di un soffio il baratro. E, anzi, sul 4-3 ha la possibilità di arrivare molto vicino al recupero totale. Sonego, però, riesce a gestire bene la situazione e a cogliere un successo di notevole importanza, perché, tra Toronto e Montreal, è il primo che ottiene in Canada.

Una delle cose che, nella fattispecie, più aiuta Sonego riguarda i 12 ace, contro i 7 (e 6 doppi falli) di Griekspoor. E in un confronto nel quale è proprio l’olandese a vincere più punti (105-106), a dare una mano all’italiano sono le seconde (57%-51%).