Ranking ATP (5 agosto 2024): Sinner saldo al numero 1, che balzo di Cobolli! Musetti stabile

Per la nona settimana di fila Jannik Sinner mantiene il ruolo di numero 1 del mondo. Raggiunge Marat Safin in questa classifica, e per l’italiano è una specie di accoppiamento particolare. Totalmente opposti i caratteri dei due: va infatti ricordato che Safin era noto per essere abbastanza facile a un certo tipo di eccessi lontano dal campo. All’interno, invece, aveva un talento infinito, in rapporto al quale due Slam sono esageratamente pochi.

Poiché le Olimpiadi non assegnano punti (e qui bisognerebbe davvero che ITF, ATP e WTA trovino un punto d’incontro, perché è una situazione deprecabile), c’è solo una variazione nella top ten, con Hurkacz che senza neppure giocare va davanti a de Minaur che perde i punti di Los Cabos di un anno fa. Per il resto i pochi cambiamenti di punti non cambiano la situazione.

RANKING ATP TOP-10

1. Jannik Sinner 9570

2. Novak Djokovic 8460

3. Carlos Alcaraz 8130

4. Alexander Zverev 6845

5. Daniil Medvedev 6525

6. Hubert Hurkacz 4105 (+1)

7. Alex de Minaur 4080 (-1)

8. Andrey Rublev 3975

9. Casper Ruud 3880

10. Grigor Dimitrov 3600

In una settimana nella quale il fatto che non vengano dati punti alle Olimpiadi pesa su uno splendido Lorenzo Musetti, medaglia di bronzo dalle parti del Roland Garros, il balzo più bello lo fa Flavio Cobolli, finalista a Washington e ora numero 4 di un’Italia che ha ben sei giocatori tra i primi 50 del mondo e, con il rientro di Fabio Fognini in versione semifinale allo storico Challenger di San Marino, 8 nei primi 70.

ITALIANI IN TOP 200

1. Jannik Sinner 9570

16. Lorenzo Musetti 2340

32. Luciano Darderi 1331 (+2)

33. Flavio Cobolli 1323 (+15)

41. Matteo Berrettini 1215 (-1)

46. Matteo Arnaldi 1155 (-1)

57. Lorenzo Sonego 881

69. Fabio Fognini 759 (+5)

95. Luca Nardi 619 (-17)

114. Mattia Bellucci 517 (+11)

140. Stefano Napolitano 447 (+1)

149. Francesco Passaro 417 (+1)

152. Matteo Gigante 407 (+6)

177. Andrea Pellegrino 344 (-22)

178. Giulio Zeppieri 343 (-4)