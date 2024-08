ATP Cincinnati, Zverev e Rublev ai quarti, Rune in maratona, convince Shelton, esce Alcaraz!

Lunga giornata del Masters 1000 di Cincinnati sul cemento di Mason, in Ohio. C’erano dei match da recuperare dopo la pioggia incessante caduta nella notte italiana tra giovedì e venerdì con il match da proseguire tra Monfils e Alcaraz e quello da disputare dall’inizio tra Ruud e Auger-Aliassime.

La più grande sorpresa è stata proprio l’eliminazione di Carlos Alcaraz per mano di Gael Monfils: il francese ha prevalso con il punteggio di 4-6 7-6(5) 6-4 in rimonta. Si riprendeva il match dal 3-1 del tiebreak del secondo set in favore del transalpino: il veterano di Parigi è ripartito meglio del suo avversario che è invece apparso sempre nervoso e falloso. Ha spaccato una racchetta durante il terzo set, non ha mai trovato soluzioni e ha poi dichiarato dopo il match di aver giocato uno dei peggiori incontri di sempre. Monfils che è poi stato sconfitto da Holger Rune: il danese si è imposto in rimonta per 3-6 6-3 6-4 in poco più di due ore. Fondamentali sono state le cinque palle break su cinque annullate nel terzo dal nativo di Gentofte.

Rune che affronterà Jack Draper autore di un successo drammatico contro Felix Auger-Aliassime per 5-7 6-4 6-4 con un giallo sul match point per il britannico per un colpo non esattamente limpido e regolare, avendo prima colpito la palla a terra e poi averla accompagnata verso il campo. Auger-Aliassime che all’inizio della giornata aveva superato per 6-3 6-1 Casper Ruud.

Rocambolesca anche la vittoria di Frances Tiafoe su Jiri Lehecka con il punteggio di 6-4 6-7(10) 7-6(5) in quasi tre ore di gioco. Lo statunitense ha avuto ben tre match point nel tiebreak del secondo e due chance sul 5-5 per andare a servire per il match, nel terzo ne ha sprecato un altro sul 5-2 in risposta, si è fatto rimontare, ma alla fine ha trionfato al tiebreak e sfiderà Hubert Hurkacz, vincitore in tre set contro Flavio Cobolli.

Convincente il successo di Ben Shelton su Fabian Marozsan per 6-4 6-3 in poco più di un’ora e dieci: lo statunitense, apparso finalmente più centrato durante questa settimana, se la vedrà contro Alexander Zverev, che ha avuto il suo da fare per sbarazzarsi 7-5 7-6(6) di Pablo Carreno Busta in più di due ore: lo spagnolo è rinato dopo questa settimana. Infine Jannik Sinner, che non ha giocato contro Thompson, troverà Andrey Rublev, vincente 7-6 6-1 su Brandon Nakashima.