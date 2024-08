ATP Cincinnati, Bolelli/Vavassori eliminati da Dodig/Murray negli ottavi di finale

Niente da fare per Simone Bolelli e Andrea Vavassori impegnati negli ottavi di finale del torneo di doppio a Cincinnati. Gli azzurri sono stati sconfitti dalla coppia formata dal croato Ivan Dodig e dal britannico Jamie Murray sullo score di 7-5 7-6 (4) in 1 ora e 42 minuti di partita. Sono stati i dettagli a fare la differenza, come al solito, e in risposta il duo croato-britannico si è dimostrato superiore

Nel primo set la velocità del campo si fa sentire nello sviluppo del tennis di entrambi i doppi. Nessuna chance per chi è in risposta e grande efficienza con il fondamentale della battuta. In questo contesto difficile per chi deve ribattere, Murray e Dodig fanno vedere le cose migliori nel momento più importante, ovvero nel dodicesimo game. Grazie ad alcune belle risposte d’incontro, infatti, il turno al servizio di Vavassori è difficoltoso e Murray è bravissimo a trovare una risposta di dritto incrociata che si spegne sulla riga e regala il parziale sul 7-5.

Nel secondo set i due tennisti nostrani devono affrontare una situazione difficile, sotto 0-40, sempre con Vavassori al servizio. Con carattere l’emiliano e il piemontese cancellano queste opportunità e si creano una chance break nell’undicesimo game. Un’occasione, però, non sfruttata e al tie-break Dodig e Murray scappano sul 4-0 e conservano quel margine di vantaggio fino alla fine sul 7-4.