ATP Cincinnati 2024, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori approdano agli ottavi in doppio

Simone Bolelli ed Andrea Vavassori approdano agli ottavi di finale del tabellone di doppio dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati: la coppia azzurra, accreditata della quinta testa di serie, regola il duo composto dallo statunitense Austin Krajicek e dal neerlandese Jean-Julien Rojer per 7-6 (4) 6-3 in un’ora e 28 minuti. Al prossimo turno gli italiani se la vedranno con la coppia formata dal croato Ivan Dodig e dal britannico Jamie Murray.

Nel primo set i servizi sono dominanti, e la sfida si gioca su pochissimi punti: si arriva al deciding point solo in un’occasione, ma nell’undicesimo game gli azzurri non sfruttano l’occasione che li avrebbe mandati a servire per la frazione. Si va al tiebreak e gli azzurri scappano subito sul 2-0, ma si fanno riacciuffare sul 2-2, poi il minibreak decisivo arriva sul 4-4, quando la coppia italiana si porta sul 5-4 e vincendo i due successivi punti al servizio va a chiudere sul 7-4 in 50 minuti.

Nella seconda partita cambia il canovaccio rispetto alla prima frazione, dato che i due azzurri operano il break a quindici nel secondo game. Gli azzurri mancano due occasioni per volare sul 4-0, ma comunque non soffrono al servizio e confermano lo strappo. Bolelli e Vavassori nell’ottavo gioco mancano un match point al punto decisivo e nel nono devono risalire dal 15-30 prima di vincere gli ultimi tre punti giocati per il 6-3 in 38 minuti che fa approdare gli azzurri agli ottavi di finale.

Le statistiche mostrano il predominio di Bolelli e Vavassori, che vincono 75 punti contro i 53 degli avversari, non concedendo alcuna palla break ma sfruttandone una sola delle cinque avute a disposizione. Gli azzurri vincono l’87% dei punti sulla prima ed il 56% sulla seconda, mentre i loro avversari si attestano rispettivamente al 73% ed al 40%. Per la coppia italiana anche 5 ace a fronte di 2 soli doppi falli, contro il dato di 2-6 di Krajicek e Rojer.