Ranking ATP, Sinner sicuro di rimanere n.1 fino agli US Open. A New York servono punti prima delle cambiali d’autunno

Arriverà questa sera, direttamente al secondo turno, l’esordio di Jannik Sinner nel torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati: l’azzurro, numero 1 del seeding e del mondo, lo scorso anno era uscito per mano del serbo Dusan Lajovic, dunque perderà soltanto 10 punti nel ranking martedì prossimo, che comunque andrà a recuperare già con la sola partecipazione al torneo statunitense.

L’azzurro in classifica ripartirà negli USA così da quota 8760, mentre il serbo Novak Djokovic sarà assente a Cincinnati: il numero 2 del mondo lo scorso anno vinse il torneo, incamerando 1000 punti nel ranking ATP, che dunque non difenderà. Per questi motivi Djokovic, martedì 20 agosto, si ritroverà a quota 7460, a -1300 da Jannik Sinner.

A questo divario, inoltre, andranno aggiunti i punti che l’azzurro otterrà a Cincinnati. Per quel che concerne Alcaraz, invece, lo spagnolo nella scorsa edizione del torneo statunitense perse la finale, quindi il numero 3 del mondo scarterà 600 punti, ripartendo da quota 7350, a -110 da Djokovic, che supererebbe arrivando ai quarti.

Quel che è certo è che Jannik Sinner sarà il numero 1 del mondo quando inizieranno gli US Open: anche se l’azzurro non dovesse fare punti a Cincinnati, sarebbe comunque irraggiungibile per Alcaraz, il quale potrà al massimo essere secondo in classifica. Sarà utile per l’azzurro, invece, fare punti in vista dei tornei di Pechino e Vienna, ATP 500 vinti lo scorso anno, e delle Finals, dove raggiunse la finale conquistando 1000 punti.

RANKING UFFICIALE MARTEDI’ 13 AGOSTO

1 Jannik Sinner 8770

2 Novak Djokovic 8460

3 Carlos Alcaraz 7950

RANKING VIRTUALE MERCOLEDI’ 14 AGOSTO

1 Jannik Sinner 8760 (-10)

2 Novak Djokovic 7460 (-1000, assente a Cincinnati)

3 Carlos Alcaraz 7350 (-600)