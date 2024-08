Atletica, tutti gli italiani in gara al Golden Gala: tornano Jacobs e Tamberi, spiccano Battocletti e Diaz, c’è Fabbri

Al Golden Gala, tappa italiana della Diamond League, parteciperanno ben 19 italiani. Questo è il numero ufficiale che emerge dalle entry list pubblicate nella giornata odierna in vista dell’appuntamento di venerdì 30 agosto allo Stadio Olimpico di Roma, dove il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera tornerà dopo un anno di assenza (nel 2023 si gareggiò a Firenze). Va precisato che alcuni azzurri “in aggiunta” potrebbero essere comunicati nei prossimi giorni, al netto anche di possibili rinunce.

Grande attesa per due Campioni Olimpici di Tokyo 2020, ovvero Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi. Il velocista lombardo, reduce dal quinto posto sui 100 metri ai Giochi di Parigi, tornerà al Golden Gala dopo ben quattro anni per fronteggiare il botswano Letsile Tebogo (Campione Olimpico dei 200 metri), il giamaicano Kishane Thompson e lo statunitense Fred Kerley (rispettivamente argento e bronzo a cinque cerchi sui 100 metri).

Il saltatore marchigiano, che a inizio giugno si laureò Campione d’Europa proprio nella Capitale con la miglior prestazione mondiale stagionale, vorrà lasciarsi alle spalle l’amarezza per le Olimpiadi (frenato da una colica renale) e provare a vincere il Golden Gala per la prima volta in carriera. Il Campione del Mondo se la dovrà vedere con il neozelandese Hamish Kerr (Campione Olimpico) e anche con Stefano Sottile, quarto a Parigi con un superbo 2.34.

Nadia Battocletti tornerà in scena dopo aver conquistato la medaglia d’argento sui 10.000 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024. La trentina si cimenterà per l’occasione sui 1500 metri sfidando la primatista mondiale Faith Kipyegon, keniana capace di conquistare tre ori a cinque cerchi su questa distanza. In gara in questa specialità anche la primatista italiana Sintayehu Vissa e Ludovica Cavalli. Vedremo all’opera anche un altro medagliato dei Giochi: Andy Diaz, bronzo nel salto triplo, incrocerà il burkinabè Hugues Fabrice Zango (Campione del Mondo) e in pedana ci sarà anche Andrea Dallavalle.

Leonardo Fabbri sarà impegnato nel getto del peso, sulla stessa pedana dove a giugno vinse il titolo continentale: dopo l’amarezza per il risultato olimpico, il toscano incrocerà l’intero podio dei Giochi, ovvero gli statunitensi Ryan Crouser e Joe Kovacs e il giamaicano Rajindra Campbell, oltre all’altro azzurro Zane Weir. Lorenzo Simonelli riabbraccerà l’impianto dove si è laureato Campione d’Europa dei 110 ostacoli con un fantastico i 13.05 e incrocerà lo spagnolo Enrique Llopis, il giamaicano Omar McLeod e anche Hassane Fofana.

Spazio anche per Luca Sito (primatista italiano dei 100 metri, ci sarà l’oro olimpico Quincy Hall), Ayomide Folorunso (400 ostacoli), Dalia Kaddari (200 metri), Elisa Molinarolo e Roberta Bruni (salto con l’asta, presente la campionessa olimpica Nina Kennedy) e Alessio Mannucci (lancio del disco, spiccano l’oro olimpico Roje Stona e il primatista mondiale Mykolas Alekna).

ITALIANI GOLDEN GALA ROMA

100 METRI (MASCHILE) – Marcell Jacobs, Chituru Ali.

SALTO IN ALTO (MASCHILE) – Gianmarco Tamberi, Stefano Sottile.

1500 METRI (FEMMINILE) – Nadia Battocletti, Sintayehu Vissa, Ludovica Cavalli.

GETTO DEL PESO (MASCHILE) – Leonardo Fabbri, Zane Weir.

110 OSTACOLI – Lorenzo Simonelli, Hassane Fofana.

SALTO TRIPLO (MASCHILE) – Andy Diaz, Andrea Dallavalle.

SALTO CON L’ASTA (FEMMINILE) – Elisa Molinarolo, Roberta Bruni.

400 METRI (MASCHILE) – Luca Sito.

400 OSTACOLI (FEMMINILE) – Ayomide Folorunso.

200 METRI (FEMMINILE) – Dalia Kaddari.

LANCIO DEL DISCO (MASCHILE) – Alessio Mannucci.