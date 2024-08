Atletica, si parte con la marcia! Italia a caccia di medaglie nelle 20 km di Parigi

La prima gara della manifestazione parigina, la 20 km di marcia, vede in lizza per l’oro il campione olimpico di Sapporo, Massimo Stano. Il fuoriclasse azzurro, che negli ultimi tre anni ha vinto anche il titolo iridato della 35 km, ha rischiato di non essere al via a Parigi, a causa di un infortunio patito durante il Mondiale di staffetta a coppie a maggio. Una frattura alla caviglia dovuta ad una borraccia gettata inavvertitamente in mezzo alla strada che ha sicuramente intaccato la preparazione del pugliese, che si è dovuto fermare per un mese e che nei giorni scorsi ha candidamente dichiarato che non ha buone sensazioni in vista di oggi.

Tra i protagonisti del podio di tre anni fa ritroviamo il giapponese Koki Ikeda, che ha consolidato il suo argento olimpico con un secondo posto ai mondiali di Eugene l’anno successivo. Numerosi i contendenti per un posto di rilievo, tra cui spiccano i giapponesi Koga e Hamanishi, i cinesi Li Yandong e Zhang Jun, gli spagnoli Alvaro Martin (campione mondiale a Budapest) e Paul McGrath, e lo svedese Perseus Karlstrom. Inoltre, dalla scena internazionale si presentano il canadese Dunfee, l’australiano Tingay, l’ecuadoriano Pintado, il peruviano Rodriguez e il brasiliano Bonfim. Unico nella storia a conquistare due ori olimpici sulla distanza è stato il sovietico (ucraino) Golubnichiy, trionfatore a Roma e a Città del Messico oltre mezzo secolo fa. Per l’Italia in gara anche il campione del mondo di staffetta Francesco Fortunato e il promettente Riccardo Orsoni.

Tre anni dopo aver conquistato l’oro olimpico a Sapporo, la campionessa europea Antonella Palmisano si prepara a essere una delle protagoniste più attese della prima giornata della competizione a Cinque Cerchi. Anche per lei tre anni molto complicati, soprattutto i primi due subito dopo il trionfo olimpico con un infortunio serio che l’ha tenuta lontana quasi due stagioni dalle gare. Rientro deflagrante lo scorso anno a Budapest quando arrivò il bronzo iridato, poi una lunga marcia di avvicinamento alla gara odierna, fortunatamente senza particolari intoppi dal punto di vista fisico.

Tra le principali rivali dell’azzurra figurano le ultime due campionesse mondiali, la peruviana Kimberly Garcia Leon e la spagnola Mária Pérez, insieme all’argento di Budapest, l’australiana Jemima Montag, e alle cinesi Liu Hong (oro a Rio), Ma Zhenxia e Yang Jiayu. Storicamente, nessuna atleta è riuscita a vincere due medaglie d’oro olimpiche nella 20 km di marcia. La squadra italiana include anche l’argento europeo Valentina Trapletti e il bronzo di Doha nella 50 km, Eleonora Giorgi.