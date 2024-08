Atletica, prime scaramucce tra i big sui 100: Jacobs e Ali in semifinale. Duplantis facile, Stecchi eliminato

Seconda giornata di gare allo Stade de France, il teatro dell’atletica alle Olimpiadi di Parigi 2024. Marcell Jacobs e Chituru Ali si sono qualificati alle semifinali dei 100 metri, Claudio Stecchi è il primo degli esclusi dall’atto conclusivo del salto con l’asta, Elena Bellò ed Eloisa Coiro sono uscite ai ripescaggi degli 800 metri.

RISULTATI ATLETICA OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

QUALIFICAZIONI

100 METRI (MASCHILE) – Il miglior crono del turno è stato firmato dagli statunitensi Kenneth Bednarek e Fred Kerley, che hanno corso in 9.97 rispettivamente nella settima batteria (0,3 m/s di vento a favore) e nell’ottava (+0,2 m/s). L’atteso giamaicano Kishane Thompson si è rialzato nel finale chiudendo in 10.00 (+0,6 m/s). Lo statunitense Noah Lyles ha tentennato: il Campione del Mondo è riuscito a emergere soltanto nel finale, chiudendo al secondo posto in 10.04 (0,2 m/s di brezza in faccia) alle spalle del britannico Louie Hinchliffe (9.98). Marcell Jacobs non ha impressionato e ha tagliato il traguardo in 10.05 (-0,3 m/s) dietro al nigeriano Kayinsola Ajaki (10.02). In semifinale anche l’altro azzurro Chituru Ali (10.12 nella seconda batteria, quattro centesimi dietro al keniano Ferdinand Omanyala).

SALTO CON L’ASTA (MASCHILE) – Lo svedese Armand Duplantis ha timbrato il cartellino da super favorito della vigilia. Il Campione Olimpico e primatista mondiale ha superato 5.75 metri al primo assalto, emulato dal norvegese Sondre Guttormsen, dal greco Emmanouil Karalis, dal turco Ersu Sasma, dal turco Oleg Zernikel. Avanti con 5.75 anche l’olandese Menno Vloon, il filippino Ernest John Obiena, lo statunitense Sam Kendricks, il cinese Bokai Huang, il tedesco Bo Kanda Lita Baehre. Il lettone Valters Kreiss e l’australiano Kurtis Marschall superano 5.70 alla prima prova ed estromettono così il nostro Claudio Stecchi, primo degli esclusi con 5.70 superato alla seconda.

RIPESCAGGI

800 METRI (FEMMINILE) – Le vincitrici dei quattro ripescaggi e i due migliori tempi si qualificavano alle semifinali. Eloisa Coiro (seconda nella prima serie in 2:00.31) ed Elena Bellò (quarta nel terzo ripescaggio in 2:02.91) non sono riuscite a superare il turno. Promosse l’australiana Abbey Caldwell (2:00.07), la francese Anais Bourgoin (1:59.52), la svizzera Valentina Rosamilia (1:59.65), la cubana Rose Mary Almanza (2:01.54), la tedesca Majtie Kolberg (1:59.08) e la keniana Vivian Kiprotich (1:59.31).

DECATHLON

Il tedesco Leo Neugebauer è al comando dopo otto prove con 7.410 punti davanti al norvegese Markus Rooth (7.271) e al grenadino Lindon Victor (7.191). Stasera tiro del giavellotto e 1500 metri per assegnare le medaglie.