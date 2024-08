Atletica, Bednarek e Kerley i migliori sui 100 alle Olimpiadi. Lyles tentenna, Thompson controlla, Jacobs qualificato

Kenneth Bednarek e Fred Kerley sono risultati i migliori nelle batterie dei 100 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024. Entrambi gli statunitensi hanno corso in 9.97, imponendosi rispettivamente nella settima batteria (0,3 m/s di vento a favore) e nell’ottava serie (+0,2 m/s): Bednarek ha regolato il camerunense Emmanuel Eseme (9.98) e il canadese Andre de Grasse (10.07), mentre il vice campione olimpico di Tokyo 2020 si è lasciato alle spalle il botswano Letsile Tebogo (10.01) e il britannico Zharnel Hughes (10.03).

C’era grande attesa per il giamaicano Kishane Thompson, impressionante durante i suoi Trials e che stamattina si è rialzato nel finale chiudendo in 10.00 (+0,6 m/s) davanti al ghanese Benjamin Azamati (10.08) e al cubano Reynaldo Espinosa (10.11). Tentenna lo statunitense Noah Lyles: il Campione del Mondo è riuscito a emergere soltanto nel finale, chiudendo al secondo posto in 10.04 (0,2 m/s di brezza in faccia) alle spalle del britannico Louie Hinchliffe (9.98).

Sotto i dieci secondi anche il giamaicano Oblique Seville (9.99 con vento nullo nella quarta batteria), il sudafricano Akani Simbine ha vinto la sesta con Eolo contrario di 1,1 m/s (10.01) a precedere il giamaicano Ackeem Blake (10.06). Marcell Jacobs non ha impressionato: il Campione Olimpico ha faticato nella prima parte e ha tagliato il traguardo in 10.05 (-0,3 m/s) dietro al nigeriano Kayinsola Ajaki (10.02). In semifinale anche l’altro azzurro Chituru Ali (10.12 nella seconda batteria, quattro centesimi dietro al keniano Ferdinand Omanyala).