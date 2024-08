Atletica, Pirati dei Caraibi: Santa Lucia e Dominica vincono due ori alle Olimpiadi! Uno Stato da 73.000 abitanti è in estasi

La notte dei “Pirati dei Caraibi” allo Stade de France. Potrebbe essere ricordata in questo modo la seconda giornata nell’impianto che ospita le gare di atletica leggera delle Olimpiadi di Parigi 2024: due medaglie d’oro sulle cinque messe in palio sono state conquistate da atlete provenienti da piccolissimi Paesi di questa zona geografica, che in passato non avevano mai festeggiato titoli a cinque cerchi. Gli Inni di Nazioni poco conosciute dal grande pubblico sono risuonati per la prima volta ai Giochi, con somma gioia di popolazioni numericamente paragonabili a quelle di centri medio-grossi dello Stivale.

Julien Alfred ha vinto la gara regina al femminile: la donna più veloce del Pianeta proviene da Saint Lucia (o Santa Lucia, che dir si voglia), un’isola abitata da circa 180.000 persone ha festeggiato un incredibile e surreale trionfo sui 100 metri per merito di questa eccezionale atleta capace di imporsi in un rimarchevole 10.72 su pista umida surclassando la statunitense Sha’Carri Richardson, Campionessa del Mondo in carica incapace di reagire al cospetto dell’iridata dei 60 metri indoor.

Dominica è ancora più piccola, visto che la popolazione non supera le 73.000 unità: è più a nord di Saint Lucia (tra le due isole si colloca Martinica, territorio francese d’oltremare) e da oggi diventa uno degli Stati più piccoli del mondo a fregiarsi del trionfo olimpico. Il merito è tutto di Thea Lafond, che era tra le grandi favorite del salto triplo vista l’assenza della venezuelana Yulimar Rojas ed è riuscita a vincere con un bel balzo da 15.02 metri.