Atletica, parata di Campioni Olimpici al Golden Gala: 9 ori di Parigi 2024 a Roma per la Diamond League

Una vera e propria parata di Campioni Olimpici arricchirà il Golden Gala, tappa della Diamond League che andrà in scena venerdì 30 agosto allo Stadio Olimpico di Roma. La Capitale si appresta a ospitare un appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante a cui prenderanno parte ben nove vincitori dei recenti Giochi.

Vedremo all’opera lo statunitense Ryan Crouser (getto del peso), il giamaicano Roje Stona (lancio del disco), il botswano Letsile Tebogo (200 metri, ma sarà impegnato sul rettilineo), lo statunitense Quincy Hall (400 metri), il neozelandese Hamish Kerr (salto in alto), la statunitense Masai Russell (100 ostacoli), Winfred Yavi dal Bahrain (3000 siepi), l’australiana Nina Kennedy (salto con l’asta), la statunitense Tara Davis-Woodhall (salto in lungo).

All’appuntamento sono annunciati diversi italiani, tra cui Leonardo Fabbri, desideroso di riscatto dopo non essere riuscito a ottenere il risultato sperato nella gara di getto del peso alle Olimpiadi. Comunicata anche la presenza di Gianmarco Tamberi, ma il Campione del Mondo deve sciogliere le riserve dopo i problemi fisici che gli hanno impedito di brillare alle Olimpiadi. Sicuramente vedremo all’opera due medagliati della capitale francese: Nadia Battocletti (argento sui 10000 metri, a Roma impegnata sui 1500 metri insieme all’etiope Gudaf Tsegay) e Andy Diaz (bronzo nel salto triplo).

Ci sarà spazio per altri azzurri di rango come Lorenzo Simonelli (Campione d’Europa dei 110 ostacoli), Stefano Sottile (quarto nel salto in alto alle Olimpiadi con 2.34 metri) e le astiste Elisa Molinarolo e Roberta Bruni. Marcell Jacobs deve ancora sciogliere le riserve sulla sua presenza, sicuramente lo rivedremo all’opera sui 100 metri il prossimo 25 agosto a Chorzow (Polonia) per la tappa di Diamond League che precede il Golden Gala.