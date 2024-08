Oro nei 100, bronzo nei 200. Va in archivio con questo bilancio il percorso olimpico di Noah Lyles ai Giochi di Parigi 2024. Il fenomeno statunitense, reduce da un lieve malore accusato dopo la finale di ieri sera sul mezzo giro di pista, ha infatti annunciato sui social che – con ogni probabilità – non disputerà altre competizioni nel prosieguo della rassegna a cinque cerchi.

“Per prima cosa voglio ringraziare Dio per avermi fatto superare tutte queste Olimpiadi! In secondo luogo voglio congratularmi con Tebogo, Bednarek e tutti gli altri in una straordinaria finale olimpica dei 200 metri. Infine voglio ringraziare tutti per i messaggi di sostegno. Credo che questa sarà la fine delle mie Olimpiadi del 2024“, scrive Lyles.

“Non sono le Olimpiadi che sognavo, ma mi hanno lasciato tanta gioia nel cuore. Spero che lo spettacolo sia piaciuto a tutti. Che tu facessi il tifo per me o contro di me, devi ammettere che hai guardato, vero? Alla prossima volta dall’uomo più veloce del tuo mondo per i prossimi 4 anni“, le parole dello sprinter americano dopo aver contratto il Covid.

A questo punto è praticamente ufficiale la sua assenza nella finale della staffetta 4×100 maschile in programma questa sera allo Stade de France. Un forfait importante per la squadra statunitense, che resta comunque ampiamente favorita per l’oro per somma di valori anche senza il campione olimpico della gara individuale sui 100 metri.

First I want to thank God for getting me through this entire Olympics! Second I want to congratulate @LetsileTebogo3 @kenny_bednarek and everyone else on an amazing Olympic 200m final. Finally I want to thank everyone for the supportive messages. I believe this will be the end of… pic.twitter.com/sfKOpLljAS

— Noah Lyles, OLY (@LylesNoah) August 9, 2024