Atletica, McLaughlin record del mondo. Iapichino quarta, Tebogo imperatore del mezzo giro, un oro in Pakistan

Memorabile serata di atletica leggera alle Olimpiadi di Parigi 2024: Sydney McLaughlin ha firmato il record del mondo dei 400 ostacoli, Letsile Tebogo ha fatto festa sui 200 metri dove Noah Lyles inseguiva la doppietta, il Pakistan festeggia il primo oro della sua storia grazie a Arshad Nadeem nel tiro del giavellotto. L’Italia accoglie il quarto posto di Larissa Iapichino nel salto in lungo e il record nazionale firmato da Sintayehu Vissa sui 1500 metri.

RISULTATI ATLETICA OLIMPIADI OGGI

FINALI

200 METRI (MASCHILE) – Noah Lyles si è presentato in pista con la mascherina dopo essere risultato positivo al Covid, inseguiva la grande doppietta dopo il trionfo sui 100 metri e invece il Campione del Mondo della specialità si è spento sul rettilineo dovendosi accontentare della medaglia di bronzo in 19.70. Uno straripante Letsile Tebogo ha trionfato con un maestoso 19.46 (0,4 m/s di vento a favore): record europeo, quinto uomo della storia, nono tempo all-time. Il botswano è stato straripante sul rettilineo dove ha travolto l’americano Kenneth Bednarek (19.62).

400 OSTACOLI (FEMMINILE) – Era una delle gare più attese dai Giochi dal punto di vista tecnico e non ha deluso le aspettative per merito di una formidabile Sydney McLaughlin, che ha impostato una gara ai ritmi del surreale e ha siglato il nuovo record del mondo: 50.37, togliendo addirittura 28 centesimi a quanto siglato lo scorso 30 giugno a Eugene (quello odierno è il sesto primato mondiale firmato in carriera). Seconda apoteosi olimpica per l’americana, che non ha nemmeno dovuto duellare con Femke Bol: l’olandese, seconda donna ad andare sotto i 51”, non è parsa in grande forma e si è dovuta accontentare del bronzo (52.15) alle spalle dell’altra statunitense Anna Cockrell (51.87).

SALTO IN LUNGO (FEMMINILE) – Larissa Iapichino ha chiuso al quarto posto con un balzo da 6.87 metri trovato al secondo tentativo. La vice campionessa d’Europa si è fermata a nove centimetri dalla medaglia di bronzo finita al collo della statunitense Jasmine Moore (6.96), mentre l’altra americana Tara Davis-Woodhall si è meritata il titolo con un superbo 7.10 davanti alla tedesca Malaika Mihambo (6.98), che non riesce così a bissare il titolo di Tokyo.

TIRO DEL GIAVELLOTTO (MASCHILE) – Arriva il primo oro per il Pakistan nell’atletica ai Giochi. A scrivere la storia è Arshad Nadeem, già argento agli ultimi Mondiali e oggi capace di una superba spallata da 92.97 metri (record olimpico) con cui ha vinto il significativo derby con l’indiano Neeraj Chopra (89.45), Campione del Mondo e Campione Olimpico di Tokyo 2020 che si è dovuto accontentare dell’argento davanti al grenadino Anderson Peters (88.54).

110 OSTACOLI – Lo statunitense Grant Holloway era il grande favorito della vigilia e ha conquistato l’agognato oro a cinque cerchi dopo lo smacco di tre anni fa quando venne sconfitto dal giamaicano Hansle Parchment (oggi ottavo). Il Campione del Mondo si è imposto con il tempo di 12.99 (0,1 m/s di vento contrario, si sperava in un riscontro cronometrico migliore), a precedere il connazionale Daniel Roberts (13.09) e il giamaicano Rasheed Broadbell (13.09, tre millesimi peggio rispetto all’americano).

SEMIFINALI

1500 METRI (FEMMINILE) – Arriva lo storico record italiano firmato da Sinteyehu Vissa, capace di esprimersi in 3:58.11 e di migliorare lo storico primato siglato da Gabriella Dorio 42 anni fa. L’azzurra è decima nella seconda semifinale vinta dall’etiope Diribe Welteji (3:55.10) davanti all’australiana Jessica Hull (3:55.40), mentre nell’altra ha prevalso la keniana Faith Kipyegon (3:58.64) a precedere la britannica Georgia Bell (3:59.49), Ludovica Cavalli dodicesima in 4:03.59.