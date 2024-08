Atletica, Marcell Jacobs: “La decisione di cambiare tutto sta dando i frutti, posso ottenere grandi risultati”

Marcell Jacobs ha fatto il proprio ritorno in gara ieri a Chorzow (Polonia), sede della dodicesima tappa della Diamond League. La tappa del massimo circuito internazionale di atletica leggera ha visto l’azzurro impegnato nei 100 metri, nella sua prima uscita dopo le Olimpiadi di Parigi, dove aveva concluso in quinta piazza (9.85).

Marcell si è mosso in maniera autorevole, concludendo in quarta posizione con il crono di 9.93, nella gara in cui a prevalere è stato lo statunitense Fred Kerley con il tempo di 9.87, a precedere il keniano Ferdinand Omanyala (9.88) e il giamaicano Ackeem Blake (9.89).

“Il lavoro che abbiamo fatto e la decisione di cambiare tutto sta continuando a dare i suoi frutti. Nonostante le Olimpiadi siano finite e un po’ a livello mentale io mi sia scaricato era importante ritrovare i giusti feedback. Il prossimo anno sarà importante, e sono sicuro che riusciremo a tirare fuori dei grandissimi risultati“, ha commentato sui social Jacobs.

Una stagione di grandi cambiamenti per il nostro portacolori, con la decisione di cambiare tutto come vita e luogo di preparazione (Stati Uniti) per essere sempre competitivo. L’azzurro tornerà in gara venerdì 30 agosto, in occasione del Golden Gala di Roma, sulla pista che l’ha visto trionfare negli Europei 2024. Ci sarà nuovamente Kerley sulla sua strada e altri avversari di grande rilievo. Vedremo quale sarà il riscontro cronometrico.