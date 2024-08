Allo Stade de France è andata in scena l’ultima mattinata riservata a batterie e semifinali di atletica leggera nell’ambito delle Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia festeggia la qualificazione della 4×400 maschile alla finale dopo la squalifica della Nigeria, la 4×400 maschile e Catalin Tececuceanu (800 metri) non sono riusciti ad accedere all’atto conclusivo.

RISULTATI ATLETICA OLIMPIADI OGGI

BATTERIE

4X400 (MASCHILE) – L’Italia è stata ripescata per la finale: Luca Sito, Vladimir Aceti, Alessandro Sibilio, Edoardo Scotti hanno tagliato il traguardo in quarta posizione (3:00.26) alle spalle di Francia (2:59.53), Belgio (2:59.84) e Nigeria, ma poi gli africani sono stati squalificati perché Ifeanyi Emmanuel Ojeli ha calpestato la riga interna per tre volte consecutive in curva. Dall’altra batteria avanzano il Botswana di Letsile Tebogo (2:57.76), la Gran Bretagna di Matthew Hudson-Smith (43.87), gli USA di Quincy Wilson e Vernon Norwood (2:59.15), il Giappone (2:59:48) e lo Zambia di Muzala Samukonga (3:00.08).

4X400 (FEMMINILE) – Italia decisamente sottotono nella seconda semifinale: Ilaria Accame, Anna Polinari, Giancarla Trevisan e Alice Mangione chiudono al quinto posto con il tempo di 3:26.50 alle spalle di Giamaica (3:24.92), Olanda (3:25.03, senza Femke Bol), Irlanda (3:25.05) e Canada (3:25.77), rimanendo fuori dalla finale. Dalla prima batteria sono state promosse gli USA (3:21.44), la Gran Bretagna (3:24.72), la Francia (3:24.73) e il Belgio (3:24.92).

SEMIFINALI

800 METRI (MASCHILE) – Inizia a infiammarsi il duello tra Djamel Sedjati e il keniano Emmanuel Wanyonyi, ovvero i due migliori uomini della stagione, già capaci di scrivere pezzi di storia dei due giri di pista. L’algerino si è imposto nella prima semifinale in 1:45.08 davanti al botswano Tshepiso Masalela (1:45.33), il keniano si è imposto nella terza in 1:43.32 precedendo lo statunitense Bryce Hoppel (1:43.41). Avanzano anche il canadese Marco Arop (1:45.05) e il francese Gabriel Tual (1:45.16) dalla seconda serie, ripescati il britannico Max Murgin (1:43.50) e lo spagnolo Mohamed Attaoui (1:43.69). Eliminati i due italiani: Catalin Tecuceanu terzo nella prima semifinale in 1:45.38, dopo essere uscito di forza sul rettilineo conclusivo, Simone Barontini ultimo nella terza (1:46.17).

100 OSTACOLI (FEMMINILE) – Servono tempi di eccellenza per qualificarsi alla finale e rimane fuori la primatista mondiale: la nigeriana Tobi Amusan non va oltre 12.55, come la quotata polacca Pia Skrzyszowska, ed è la prima delle escluse dall’atto conclusivo. La statunitense Alaysha Johnson ha firmato il miglior tempo (12.34) precedendo la portoricana Jasmine Camacho-Quinn (12.35) e le connazionali Grace Stark (12.39) e Masai Russell (12.42). Accedono all’atto conclusivo anche l’olandese Nadine Visser (12.43), la giamaicana Ackera Nugent (12.44), la bahamense Devynne Charlton (12.50) e la francese Cyréna Samba-Mayela (12.52).

EPTATHLON

La belga Nafissatou Thiam ha guadagnato probabilmente il margine decisivo in vista degli 800 metri che stasera chiuderanno la fatica multipla. La belga svetta con 5.924 punti davanti alla britannica Katarina Johnson-Thompson (5.803), mentre la svizzera Annik Kaelin (5.694) e la belga Noor Vidts (5.689) si contenderanno il bronzo. Sveva Gerevini quindicesima con 5.238 punti, stamattina 6.08 nel salto in lungo e 39.68 nel tiro del giavellotto.